Skillsoft stellt neues Konzept für eLearning vor

(firmenpresse) - Innvovative Inhalte fördern das praxis-orientierte Lernen anhand von Alltagssituationen

München/Düsseldorf, 27. Januar 2017 - Der führende eLearning-Spezialist Skillsoft präsentiert sein neuartiges Konzept für Online-Lernen mit neuen und innovativen Inhalten zum Themenkomplex Business and Leadership Skills. Das neue Konzept vermittelt nachhaltige und wirkungsvolle Themen kurz und kompakt - in Lerneinheiten von nicht mehr als 5 Minuten Länge. Statt gängiger Trainingseinheiten, bei denen Dozenten in die Kamera sprechen, bietet der neue Ansatz Szenarien, in denen professionelle Darsteller die Inhalte im Rahmen von Rollenspielen vermitteln. Diese neue Vorgehensweise macht die Lerninhalte lebendiger und überträgt sie in reale Alltagssituationen, um die Lernenden effektiver anzusprechen und einzubinden.

Durch diese darstellerische Aufbereitung konzentrieren sich die Lernenden stärker auf die Darsteller und die Hauptinhalte als in traditionellen Lernumgebungen. Die Rollenspiele der Darsteller ermöglichen es den Anwendern anhand realer Szenarien zu lernen, die für sie nachvollzieh- und erfahrbar sind. Dadurch sind die Lernenden in der Lage, sich auf die Kerninhalte der Kurse zu fokussieren, ihren Lernerfolg sowie die Merkfähigkeit zu steigern und somit die gesamte Lernerfahrung zu verbessern.

"Wir arbeiten mit den weltweit größten Unternehmen und Marken zusammen und streben daher ständig danach, den wechselnden Anforderungen der unterschiedlichen Altersgruppen innerhalb der Mitarbeiterschaft gerecht zu werden. Wir richten unsere volle Aufmerksamkeit darauf, mittels intelligenter Technologie Inhalte zu vermitteln", erklärt Bill Donoghue, Chairman und CEO bei Skillsoft. "Unsere Kunden und ihre Mitarbeiter legen statt einer dozenten-zentrierten Schulung großen Wert auf eine qualitative hochwertige szenarien-basierte Vermittlung von Lerninhalten, und dieses neue Konzept erfüllt ihre Erwartungen."

2016 hat Skillsoft umfassend in eine vollständige Aktualisierung und den Ausbau sämtlicher Business Skills sowie Leadership-Inhalte investiert und wird diesen Monat noch mehr als 1.800 Mikro-Lern-Videos lancieren. Weitere 1.000 Videos werden noch in diesem Jahr dem Bereich Business Skills und Leadership hinzugefügt. Darüber hinaus hat Skillsoft in den letzten zwölf Monaten in erheblichem Umfang in neue Lerninhalte für die Bereiche IT, Digital Skills und Compliance investiert. Diese Inhalte ergänzen Skillsofts bereits umfangreiche Content-Bibliothek und bieten eine große Bandbreite von Lehrmaterial, von eBooks und Hörbüchern über Tests sowie Bewertungen bis zu Videos und Kursen.

Über Skillsoft

Skillsoft ist der global führende eLearning-Anbieter. Wir schulen mehr Fachkräfte als jedes andere Unternehmen. Führende Organisationen weltweit vertrauen auf uns, darunter mehr als die Hälfte der Fortune 500. Denn Wissen ist der Antrieb für Innovation - und Innovation ist der Antrieb für wirtschaftliches Wachstum.

Auf unsere 100.000+ Kurse, Videos und Bücher wird jeden Monat mehr als 130 Millionen Mal zugegriffen, in 160 Ländern und 29 Sprachen, mit 100% Cloud-Zugang, jederzeit und überall. Die Themenbereiche sind Business und Leadership, IT, digitale Kompetenzen und Compliance.

Seit unserer Gründung 1998 haben wir über 400 Millionen Nutzer geschult und eine Milliarde Lernressourcen erstellt. Wir können auch Ihr Unternehmen dabei unterstützen, eine Kultur der Innovation anzuführen. Erfahren Sie mehr auf www.skillsoft.de.



Mehr als 3.500 Organisationen, inklusive einiger Unternehmen aus der Fortune Lister der "Best Places to Work", vertrauen auf SumTotals prämierte Softwarelösungen, um ihre Mitarbeiter zu fördern. Mehr Informationen erhalten Sie unter: www.sumtotalsystems.com

