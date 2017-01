Gauland: die Bundesregierung hat 22 Milliarden Euro in den Sand gesetzt

(ots) - Zu den Gesamtausgaben von 22 Milliarden Euro für

die Bewältigung der Flüchtlingskrise erklärt der stellvertretende

AfD- Vorsitzende Alexander Gauland:



"Die Bundesregierung hat 2016 angeblich rund 22 Milliarden Euro

für Flüchtlinge ausgegeben. Die wahrscheinlich beruhigend gemeinte

Begründung, das meiste Geld davon würde letztendlich in die

Wirtschaft fließen, ist absurd. Nähme man diese Begründung ernst,

müsste man vielmehr jedem Deutschen tausend Euro auszahlen, denn dann

würde die Wirtschaft viel besser angekurbelt werden.



Diese Milliarden sind schlecht investiert und fördern letztendlich

nur weiteren Massenzuzug von illegalen Migranten nach Deutschland.

Dieses Geld hätte man in innere Sicherheit, Bildung oder

Steuerentlastung und nicht zuletzt in die Grenzsicherung fließen

lassen sollen. Das wäre nachhaltig."







