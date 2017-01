Neuer Service einer Onlinedruckerei: kostenlose Speicherung Ihrer Druckdaten in der Cloud

Als Innovationsführer liefern wir unseren Kunden seit mehr als 13 Jahren hochwertige Druck-Erzeugnisse, wobei der persönliche Service und die individuelle Abwicklung in Verbindung mit Transparenz und Flexibilität von Beginn an im Mittelpunkt unseres Handelns steht. Für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken wir uns sehr.



Ab sofort profitieren Sie nicht nur von unserer riesigen Auswahl, unserer Kompetenz und unserem TOP-Service. Wir erledigen Ihre Terminaufträge und Nachbestellungen jetzt noch schneller und effizienter! Unabhängig von der Art und der Stückzahl erstellen wir Ihre Druck-Erzeugnisse selbstverständlich in gewohnt exzellenter Qualität aus Druckdaten in der Cloud. Vorbei sind die Zeiten des Suchens und die damit verbundene Zeitverluste! Überzeugen Sie sich von den zahlreichen Annehmlichkeiten, die diese technische Innovation mit sich bringt.



Druckdaten in der Cloud: Welche Vorteile bietet das Speichern in der Wolke?



Im Zeitalter des technischen Fortschritts und der damit verbundenen, rasanten Entwicklung des IT-Managements, erwarten Sie die Lieferung Ihrer Print- und Drucksachen sowie Ihre Nachbestellungen, vollkommen zu Recht, in immer kürzerer Zeit. Um den gewachsenen Ansprüchen an eine moderne Onlinedruckerei noch besser gerecht zu werden, haben wir während der vergangenen Monate eine weitreichende digitale Weiterentwicklung durchlaufen. Der innovative Service "Druckdaten in der Cloud" ist für unser Unternehmen ein wichtiger Schritt zu noch mehr Komfort und Kundennähe.



Im Gegenzug profitieren Sie von folgenden Vorteilen:



- sichere Speicherung Ihrer Druckdaten

- Speicherung beliebig großer Datenmengen in der Cloud möglich

- bessere Datenübersicht aufgrund projekt- oder auftragsbezogener Speicherung

- Entlastung Ihrer persönlichen Speichermedien (Festplatte, PC, Speicherkarte)

- regelmäßige Datensicherung

- automatische Wartung und Updates aller erforderlichen Programme



- unkompliziertes Nachbestellen von Druck-Erzeugnissen

- kein erneutes Upload erforderlich

- Zeitersparnis, wie wir unmittelbar auf Ihre Daten zugreifen können

- kein lästiges Suchen

- keine zusätzlichen Kosten



Sensible Daten? Aber sicher! die Onlinedruckerei Flyerpilot in der Cloud



Weil die Sicherheit Ihrer Daten bei uns höchste Priorität genießt, erfolgt die Übertragung sämtlicher Fotos, Grafiken und Dokumente verschlüsselt, über sichere HTTPS-Internetverbindungen, sodass Unbefugte Ihre Druckdaten in der Cloud nicht sehen können. Zudem ist der Zugriff auf Ihr Benutzerkonto passwortgeschützt. Falls Sie es wünschen, löschen wir unmittelbar nach dem Drucken sämtliche Druckaufträge, die zugehörigen Dokumente und Protokolle von den entsprechenden Servern. Für weitergehende Informationen zum Thema Datenschutz stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung.







