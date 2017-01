Die neueste Evolution in der EverEdge Technologie

Dubai, [Datum] Februar 2017 – Bereits zum 21. Mal findet die AEEDC Dubai

als Internationale Dentalkonferenz inklusive der Arabischen Dentalmesse

(UAE International Dental Conference & Arab Dental Exhibition) statt.

Zwischen dem 7. und 9. Februar 2017 ist auch der führende Dentalhersteller

Hu-Friedy dort vertreten, um dem Fachpublikum sein Sortiment zu

präsentieren. Im Dubai International Convention & Exhibition Centre

(DICEC) zeigt Hu-Friedy an Stand Nummer 6E14 neben bewährter

Technologie auch exklusive Neuheiten. Am Messestand erwarten die

Besucher namhafte Experten und herausragende innovative Produkte.

(firmenpresse) - Zahnärzte, Gesundheitsexperten und Vertreter der Dentalindustrie nutzen die

AEEDC Dubai zum intensiven fachlichen Austausch. Im Fokus stehen dabei

neueste wissenschaftliche Erkenntnisse und innovative Produkte. Für Hu-Friedy

hat die dreitägige Veranstaltung höchsten Stellenwert. „Der gesamte Nahe Osten

ist als Einsatzgebiet für unsere Produkte von großer Bedeutung. Die

Investitionen im Dentalbereich steigen in diesem Bereich konstant. Daher haben

wir dieses Mal unseren Messestand verdoppelt, um so noch ausführlicher unser

Portfolio präsentieren zu können“, sagt Fabio Molinaro, Vice President &

Managing Director Sales and Marketing – Europe. Auf insgesamt 36

Quadratmetern Fläche zeigt der Dentalspezialist sowohl bewährte Technik als

auch Neuheiten für verschiedene Anwendungsbereiche.



Die Messebesucher können sich am Stand von Hu-Friedy vor allem über

aktuellste Technologien informieren und die verschiedenen Lösungen zur

Verbesserung der Präzision und Effizienz kennenlernen. Dazu gehört die

exklusive Vorschau auf die neue Serie EverEdge 2.0: Scaler und Küretten von

Hu-Friedy bleiben durch die EverEdge Technologie nachhaltig scharf. Dank der

jahrzehntelangen Erfahrung in und mit der Branche konnte Hu-Friedy seine

Fertigungstechniken weiter optimieren. Nun stellt das Unternehmen die neueste

Evolution in der EverEdge Technologie vor: Die Instrumente aus der EverEdge

2.0 Serie entstehen in einem hochmodernen Verfahren der Metallurgie, zu dem

auch eine besondere Wärmebehandlung und Tieftemperaturtechnik gehören.

Das Ergebnis ist eine dauerhaft haltbare Legierung, die für eine herausragende

Lebensdauer des Instruments sorgt und Verschleißerscheinungen drastisch minimiert. Die scharfen Schneidekanten bieten optimale Voraussetzungen für

effizientes Scaling.

Und noch für eine weitere Besonderheit sorgt Hu-Friedy auf der AEEDC Dubai:



Zum ersten Mal haben Experten und Interessenten hier die Möglichkeit, Frau

Doktor Consolata Pejrone zu treffen. Die italienische Spezialistin gehört zu den

führenden Meinungsbildnern für Parodontologie und ist Dozentin an der

Universität Turin, am Studiengang Dentalhygiene. Am Stand wird sie sich dem

Thema Schärfen und seiner Bedeutung für parodontale Anwendungen widmen.

Sie ist in der Zeit vom 7. bis 9. Februar 2017 bei Hu-Friedy am Messestand

präsent.

Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Gegründet wurde das Unternehmen 1908 in Chicago. Ansinnen und Anspruch

der Hu-Friedy Manufacturing Company war und ist es, Zahnärzten ideale

Hilfestellungen zu geben und die Fähigkeiten der Dentalspezialisten durch ideale

Instrumente weiter zu optimieren. Seit mehr als 100 Jahren ist Hu-Friedy ein

weltweit führender Hersteller von Instrumenten und Geräten für die

Dentalbranche. Das Unternehmen entwickelt und produziert hochwertige

Präzisionshandinstrumente, Scaler und Hygieneartikel. Das Sortiment umfasst

mehr als 10.000 Produkte, die weltweit in mehr als 80 Ländern verkauft werden.

Leistung, Präzision und Haltbarkeit stehen dabei ebenso im Mittelpunkt wie

Zuverlässigkeit und Qualität. Das global aufgestellte Unternehmen hat seinen

Hauptsitz in Chicago, weitere Standorte befinden sich in Deutschland (Frankfurt

und Tuttlingen), Mailand, Shanghai und Tokio.



Weitere Informationen im Internet unter www.hu-friedy.com

