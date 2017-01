Kanzleramtsminister Altmaier besucht Grüne Woche (FOTO)

Am heutigen Freitag besuchte Peter Altmaier, Bundesminister für

besondere Aufgaben und Chef des Bundeskanzleramts, die Grüne Woche.

Er wurde vom Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft,

Christian Schmidt, begleitet. "Die Grüne Woche ist der Inbegriff der

Landwirtschaft und ein enormer Sympathieträger, der einher geht mit

Lebensqualität. Das kann kein anderer Standort", fasste der

Kanzleramtsminister seine Eindrücke zusammen. Landwirtschaftsminister

Schmidt: "Die Grüne Woche wird immer internationaler. Noch nie habe

ich so viele internationale Landwirtschaftsdelegationen in Berlin

gesehen. Die Grüne Woche ist der Nabel der Welt." In der BMEL-Halle

erfuhren die Besucher, dass die beiden Minister eine kulinarische

Vergangenheit teilen: Altmaier hatte Christian Schmidt schon bekocht,

bevor er Landwirtschaftsminister wurde. "Das hat ihm die Kraft fürs

Amt gegeben", scherzte der Kanzleramtsminister. Schmidt gab das

Kompliment zurück, indem er seinem Amtskollegen einen feinen

saarländischen Geschmackssinn bescheinigte.







