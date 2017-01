Europa-Terminvorschau vom 30. Januar bis 3. Februar 2017

Dienstag, 31. Januar



Brüssel: Kommissionspräsident Juncker trifft Sigmar Gabriel



EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker empfängt heute

Vizekanzler Sigmar Gabriel zu einem bilateralen Gespräch.



Essen: EU-Kommissar Oettinger spricht auf dem Forum "Digitising

European Industry" (bis 01.02.)



Bei dem ersten Europäischen Stakeholder-Forum, das gemeinsam von

der Europäischen Kommission und den Mitgliedstaaten organisiert wird,

kommen über 500 Delegierte zusammen, um über die Initiative für die

Digitalisierung der europäischen Industrie zu debattieren.

EU-Kommissar Oettinger wird um 14:00 Uhr eine Rede zum Status der

Initiative halten. Weitere Informationen unter http://ots.de/Ku4Lt .

Registrierung unter:

https://www.bmwi-registrierung.de/digitising-european-industry/



Mittwoch, 01. Februar



Brüssel: Wöchentliche Kommissionssitzung



Weitere Informationen und eine detaillierte Agenda können vorab

hier abgerufen werden: http://ots.de/CU6Yo



Brüssel: Plenarsitzung des Europäischen Parlaments (bis 02.02.)



Auf der heutigen Agenda stehen Themen wie der Stand der Umsetzung

der Energieunion sowie die aktuelle Situation im Süd-Sudan und in der

Demokratischen Republik Kongo. Darüber hinaus wird über die

Implementierung des Erasmus+ Reports debattiert. Weitere

Informationen unter: http://ots.de/xf7fR . Die Plenarsitzung wird

live auf EbS übertragen: http://ots.de/AaA54



Donnerstag, 02. Februar





Brüssel: Plenarsitzung des Europäischen Parlaments



Bei der heutigen Plenarsitzung geht es u.a. um Visumfragen für

Drittstaatsangehörige. Weitere Informationen unter:

http://ots.de/xf7fR . Die Plenarsitzung wird live auf EbS übertragen:

http://ots.de/qsxFL



Freitag, 03. Februar



Malta: Informelles Treffen der Staats- und Regierungschefs der EU



Heute Treffen sich die Staats- und Regierungschefs der EU zu

informellen Gesprächen. Am Vormittag steht eine Debatte über die

externe Dimension der Migration mit spezifischem Fokus auf die

zentrale Mittelmeerroute und Libyen auf der Agenda. Nachmittags

finden Vorbereitungen zum bevorstehenden 60. Jahrestag der

Unterzeichnung der Römischen Verträge am 25. März 2017 statt. Auch

EU-Kommissionspräsident Juncker wird bei dem Treffen anwesend sein.

Weitere Informationen unter: http://ots.de/Cftfs . Eine

Online-Akkreditierung ist für Pressevertreter bis zum 27. Januar

unter http://www.eu2017.mt/de/Pages/Akkreditierung.aspx möglich. Das

Treffen wird live auf EbS übertragen: http://ots.de/2wZsK







