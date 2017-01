Frankfurter Rundschau: Brüchige Akzeptanz

(ots) - Im Mittelpunkt steht das gesprochene Wort, dem

immer wieder aufs Neue die Aufgabe aufgebürdet wird, die Erinnerung

an die Verbrechen des Nationalsozialismus wachzuhalten. Dabei ist es

durchaus paradox, dass das Gebot der Erinnerung und die Mahnung,

nicht zu vergessen, in Gestalt eines staatlichen Auftrags

daherkommen. Das Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus ist

zur Staatsräson geworden. Es gehört zur bemerkenswerten Entwicklung

der Nachkriegsgeschichte, dass es nicht von oben verordnet werden

muss, sondern weithin gesellschaftliche Akzeptanz genießt. Aber

diese Akzeptanz ist brüchig. Es drängen denunziatorische Kräfte in

den gesellschaftspolitischen Raum, die weitgehend ungestraft damit

kokettieren, das Holocaust-Gedenken als dämliche Bewältigungskultur

zu bezeichnen. Das ist schwer zu ertragen. Die stärkste Antwort

darauf muss eine Erinnerungskultur sein, die es nicht dabei bewenden

lässt, in den Pathosformeln gesellschaftlicher Selbstverständigung zu

verharren.







