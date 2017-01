Unternehmensberatung für Ihren Vertrieb: Air Balloon Consulting | Training | Coaching

Das Unternehmen mit Sitz in der rheinischen Metropole Düsseldorf hat sich auf die Entwicklung von Vertriebsorganisationen spezialisiert.

(firmenpresse) - Air Balloon Consulting | Training | Coaching mit Sitz in der rheinischen Metropole Düsseldorf steht für Leidenschaft für den Vertrieb. Das Unternehmen hat sich auf die Entwicklung von Vertriebsorganisationen spezialisiert und bietet neben den Themen Vertriebsberatung und Vertriebsanalyse ebenso Trainings und Coachings für Fach- und Führungskräfte in diesem Bereich an. Neben offenen Seminaren rund um verschiedene Vertriebs- und Verkaufsthemen stehen insbesondere auch individuell nach Kundenwunsch maßgeschneiderte Aus-, Weiterbildungs- und Beratungskonzepte auf dem Programm. Darüber hinaus bietet das Unternehmen, als bisher einziges in Deutschland, eine ganzheitliche Vertriebsanalyse für mittelständische Firmen, welche auf dem EFQM-Modell basiert, an. Ziel ist dabei die Optimierung der Vertriebsorganisation und damit letztlich die Steigerung von Umsatz und Gewinn. „Dabei haben alle von Air Balloon Consulting | Training | Coaching ausgewählten und eingesetzten Methoden stets das gewünschte Ziel im Auge, sind wissenschaftlich fundiert und garantieren einen hohen Praxisbezug“ sagt Anja Koltermann, Geschäftsführerin von Air Balloon Consulting | Training | Coaching. Eine umfassende Vorbereitung und professionelle Umsetzung der Projekte ist für das Unternehmen ebenso selbstverständlich wie eine auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Nachbereitung unter Einsatz von zielführenden Follow-Up-Maßnahmen und entsprechenden Controlling-Instrumenten. Somit sind alle Beratungs-, Trainings- und Coachingkonzepte, die bei Kunden zum Einsatz kommen, individuell maßgeschneidert.





http://www.airballoon.de



Air Balloon Consulting | Training | Coaching

PresseKontakt / Agentur:

Kontakt-Informationen:

Firma: Air Balloon Consulting | Training | Coaching

Ansprechpartner: Anja Koltermann

Stadt: Düsseldorf

Telefon: 021173149000



