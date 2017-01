Freilandeier werden knapp: Wirtschaft wirbt um Verständnis

und fordert bundesweite Lösung für Ausgleichszahlungen

(ots) - Vor dem Hintergrund der aktuellen Vogelgrippe-Fälle

hält die deutsche Geflügelwirtschaft die befristete Aufrechterhaltung

der Stallpflicht für die weiterhin richtige Maßnahme, um eine

Ausweitung der Vogelgrippe zu verhindern und die Geflügelbestände

bestmöglich vor den H5-Viren zu schützen. Gleichwohl stellt die in

vielen Regionen Deutschlands mittlerweile seit knapp zwölf Wochen

geltende Stallpflicht insbesondere die Halter von Freiland-Legehennen

vor eine schwierige Situation, worauf der Zentralverband der

Deutschen Geflügelwirtschaft (ZDG) und der ihm angeschlossene

Bundesverband Deutsches Ei (BDE) aufmerksam machen. Nach Ablauf

dieser zwölf Wochen müssen die eigentlich aus Freilandhaltung

stammenden Eier im Handel als Eier aus Bodenhaltung gekennzeichnet

werden. "Das bedeutet, dass bundesweit vorübergehend so gut wie keine

Freilandeier mehr erhältlich sein werden", erklärt ZDG-Präsident

Friedrich-Otto Ripke und wirbt bei Verbrauchern und Handel um

Verständnis für das eingeschränkte Angebot. "Die Legehennenhalter

möchten ihren Hennen lieber heute als morgen wieder den Zugang zum

Freiland ermöglichen, wir müssen aber akzeptieren, dass der Schutz

der Tiere Vorrang hat."



Ripke appelliert insbesondere an den Handel, die geltenden

Lieferbeziehungen aufrecht zu erhalten und den bekannten Lieferanten

treu zu bleiben, auch wenn diese keine Freilandeier liefern können.



"In diese Situation sind die Legehennenhalter ohne eigenes

Verschulden geraten", betont Ripke. Zudem habe die Wirtschaft

berechtigte Hoffnung, dass sich die Situation mit wärmer werdenden

Temperaturen bereits in wenigen Wochen deutlich entschärfen werde.



Darüber hinaus sind aus Sicht des ZDG staatliche

Ausgleichszahlungen für die zu erwartenden wirtschaftlichen Einbußen

bei Vermarktung der Freilandeier als Bodenhaltungseier geboten. Als



erstes Bundesland hat heute Schleswig-Holstein angekündigt, den

Legehennenhaltern Ausgleichsgelder zur Verfügung zu stellen. "Diese

Bereitschaft zur Unterstützung begrüßen wir ausdrücklich", zeigt sich

Ripke dankbar für den Vorstoß aus Schleswig-Holstein, der die

Notwendigkeit derartiger Ausgleichszahlungen belege. Zu reden sei

hingegen noch über die konkrete Höhe sowie über eine bundesweite

Regelung, so Ripke: "Wir fordern alle Bundesländer und den Bund auf,

hier eine bundesweit gemeinsame Lösung zu finden."







Original-Content von: Zentralverband der Deutschen Geflügelwirtschaft e.V.



Dies ist eine Pressemitteilung von

Zentralverband der Deutschen Geflügelwirtschaft e.V.

