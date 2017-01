Innovative Software für zukunftsorientierte Tischler und Innenausbauer

Teure Software muss nicht automatisch gut sein.

Immer wieder kommt es in der Praxis vor, dass man sich ein CAD- oder Branchenprogramm kauft in der Hoffnung, dadurch eine Arbeitserleichterung in der Arbeitsvorbereitung zu bekommen.



3D Planung mit ElementsCAD für Vectorworks 2017

(firmenpresse) - Doch schon nach kurzer Zeit stellt man fest, dass man mit dem erworbenen Zeichenprogramm nicht zurechtkommt.

Schulungspreise teils über 1000 € pro Tag tun ein Übriges, externe Hilfe in Anspruch zu nehmen.



Die Produktpalette der edv & cad group ermöglicht einen schnellen und effektiven Einstieg in die jeweiligen Bereiche:



• Vectorworks

• ElementsCAD

• ElementsCAM

• ElementsAV

• ElementsOPT



Die Programme sind übersichtlich aufgebaut und zueinander kompatibel, sodass Beschläge oder Plattenwerkstoffe untereinander automatisch synchronisiert werden. Dennoch ist jedes Programm auch einzeln lauffähig.



Um sich unverbindlich zu informieren, bieten Kanäle wie Youtube informative Videos und Playlists.

Auf dem Kanal der edv & cad group wird anschaulich die Durchgängigkeit der Programme veranschaulicht:



Vectorworks



• Schematische oder fotoreale Kundenzeichnung

• Bohrbilder für die CNC-Fertigung

• Holzlisten mit Kantenbildern für die AV



ElementsAV



• Angebotserstellung mit Bildern im Angebot

• Zeit- und Materialermittlung für die Kalkulation

• Arbeitsbegleitende (mobile) Zeiterfassung



ElementsCAM



• Postprozessor erstellt fertige CNC-Programm automatisch im Hintergrund

• Editierbare Bohrbilder, zugeschnitten auf die eigenen betrieblichen Begebenheiten

• Etablierte, maschinenneutrale Software



ElementsOPT



• Etiketten mit Barcode

• Verschiedene Optimierungsalgorhythmen

• Direkte Übernahme der Daten aus Vectorworks oder der Tischler-Branchensoftware





Auf Lernplattformen wie video2brain besteht die Möglichkeit, die Grundlagen des führenden CAD-Programms Vectorworks online zu erlernen.

Dabei werden in strukturiert aufgebauten Lerneinheiten die Grundfunktionen vermittelt.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.edv-cad.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Geschäftsführer: Hannes Ellmeier



Firmengründung: 1997



Anzahl Mitarbeiter

(inkl. freiberuflicher Mitarbeiter): 6



Produkte (CAD): Vectorworks Basic / Pro / Architektur inklusive Renderworks (deutsche Versionen) - Vectorworks Fundamentals / Spotlight / Architect / Landmark / Designer (internationale Versionen)

ElementsCAD für Vectorworks

Produkte (Büro, AV): ElementsAV, ElementsCAM, ElementsOPT

Dienstleistungen: Schulungen, Support, Projektbegleitung zu Vectorworks

& Elements

Zielgruppe: Laden-Messe-Innenausbauer, Innenarchitekten, Küchen- Einrichtungsplaner

Eingenentwicklung: sämtliche Elements-Produkte



Derzeit sind 6 Mitarbeiter für Sie im Einsatz



Dies ist eine Pressemitteilung von

edv & cad group

PresseKontakt / Agentur:

edv & cad group

Buchbichl 38 , D- 83737 Irschenberg

Tel. 08025/995969 , Fax 08025/995970

info(at)edv-cad.de , www.edv-cad.de



Datum: 27.01.2017 - 18:49

Sprache: Deutsch

News-ID 1449530

Anzahl Zeichen: 2256

Kontakt-Informationen:

Firma: edv & cad group

Ansprechpartner: Hannes Ellmeier

Stadt: Irschenberg

Telefon: 08025 995969



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 27.01.2017



Diese Pressemitteilung wurde bisher 78 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung