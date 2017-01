Mittelbayerische Zeitung: "Mittelbayerische Zeitung" (Regensburg) zu Holocaust-Gedenktag:

(ots) - Provokationen, Hetze, Tabubrüche, systematische

Eskalation: Völlig ungeniert ziehen AfD-Politiker vom Schlage des

Rechtsauslegers Björn Höcke alle Register, um den Hass wieder

gesellschaftsfähig zu machen. Wie gefährlich das ist, zeigt aktuell

der starke Anstieg antisemitischer Straftaten in Bayern. Spätestens

jetzt müssten alle Alarmglocken schrillen. Rechtzeitig vor dem

Holocaust-Gedenktag am 27. Januar meldete sich der Ober-Ideologe der

neuen Rechten mit Parolen zurück, die man in dieser Vehemenz lange

nicht gehört hat. Höcke beklagt die "dämliche Bewältigungspolitik"

der Deutschen. Er fordert eine "erinnerungspolitische Wende um 180

Grad". Er bezeichnet das Berliner Holocaust-Denkmal als Schande.

Nein, Herr Höcke! Nicht das Denkmal ist eine Schande, sondern der

Holocaust, bei dem sechs Millionen Juden von den Nazis ermordet

wurden. Der gelernte Geschichtslehrer Höcke will nicht nur die

Erinnerung an Auschwitz ausradieren. Er betreibt auch noch eine

Täter-Opfer-Umkehr. Es wäre ein fataler Fehler, die rechten Sprüche

als Einzelmeinung abzutun. Viele innerhalb und außerhalb der AfD

bejubeln Höcke für solche Aussagen. Nach seiner Dresdner Rede gewann

die Partei in der Wählergunst hinzu. Das ist ein klarer Hinweis

darauf, dass eine Mehrheit der AfD-Anhänger rechtsradikale Positionen

teilt. Die AfD liefert im bürgerlichen Mäntelchen die ideologische

Munition, die das rechte Fußvolk anstachelt. Es rekrutiert sich aus

Tausenden Neonazis, NPD-Mitgliedern, Reichsbürgern oder, wie wir seit

neuestem wissen, keltischen Druiden - Gruppen, die unverhohlen zum

Kampf gegen den Staat aufrufen und die zum Teil bis an die Zähne

bewaffnet sind. Zum Feindbild der Rechtsextremisten zählen Juden,

Ausländer, Polizisten und Politiker des sogenannten Establishments -

personifiziert durch Kanzlerin Angela Merkel. Die

Schlussstrichdebatte ist nichts Neues. Seit Jahrzehnten ertönt die



Forderung, die Geschichte einer Revision zu unterziehen und die

Diskussion über die NS-Vergangenheit zu beenden. "Wir haben genug

gebüßt, wir haben genug gezahlt, wir wollen nicht ewig die

Sündenböcke sein," lautet das Mantra. Geschichte kennt jedoch keinen

Schlussstrich. Auschwitz ist Teil der deutschen Vergangenheit. Wer

die Erinnerung daran auslöschen will, fordert Geschichtsfälschung.

Beim Gedenken an die Befreiung der Konzentrationslager geht es nicht

nur darum, die Erinnerung an das größte Menschheitsverbrechen

wachzuhalten. Die Botschaft lautet auch, dass sich so etwas nie

wiederholt. Dazu bedarf es einer Erinnerungskultur, die gepflegt

werden muss - zumal die Ära der Zeitzeugen zu Ende geht. Neu an der

aktuellen Debatte um die Erinnerungspolitik ist, dass es mit der AfD

erstmals einer Partei im Nachkriegsdeutschland gelingt, rechte

Parolen in zweistellige Wahlergebnisse umzumünzen. Dadurch entsteht

ein gefährlicher politischer und gesellschaftlicher Brandsatz, zumal

die Vorsitzende Frauke Petry in gewohnter Manier agiert: Sie

bezeichnete Höckes Äußerungen als "Sprengstoff für die Partei". Fast

im selben Atemzug forderte sie, das Grundrecht für Asyl abzuschaffen.

Es entspricht dem AfD-Muster: ein Tabu brechen, vorsichtig auf

Distanz gehen - und dann noch einmal draufhauen. Auch die gelernte

Chemikerin Petry zeigt Geschichtsvergessenheit. Hier sei sie an eines

erinnert: Die Väter des Grundgesetzes haben das Asylrecht nicht aus

"Gutmenschentum" in die Verfassung geschrieben - sondern wegen der

Nazi-Gräuel. Vor wenigen Jahren wäre es schwer vorstellbar gewesen,

dass ein Holocaust-Gedenktag derart von der Diskussion über eine neue

braune Gefahr überlagert wird. Heute erleben wir, dass sich die

Höckes der Republik immer mehr herausnehmen und dass es ihnen

gelingt, Minderheiten zu stigmatisieren. Der 27. Januar 2017 sollte

daher ein Signal an alle Demokraten geben: Durch Deutschland muss ein

Ruck gegen Rechts gehen.







