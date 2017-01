Badische Neueste Nachrichten: Trumps Grenzen - Kommentar von Tobias Roth

(ots) - Will er seine Ziele verwirklichen, will er etwas

verändern, braucht er neben Amboss und Hammer auch das feine Besteck.

Das Ringen um Mehrheiten, das Werben für Überzeugungen oder das

Schmieden von Allianzen funktioniert nicht mit dem Brandsatz in der

Hand. Trump wird, wenn er so weiter macht, an die ganz natürlichen

Grenzen nationaler und vor allem internationaler Politik stoßen. Das

historische Gesetz von Aktion und Reaktion, das Prinzip der

Wechselwirkung, setzt auch Donald Trump nicht außer Kraft.







