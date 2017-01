Märkische Oderzeitung: Gubener Plastinarium konserviert Herz eines Blauwals

Gubener Plastinarium konserviert Herz eines Blauwals



Guben. Es ist eine Weltpremiere: Das Herz eines Blauwals wird

derzeit im Plastinarium im brandenburgischen Guben (Spree¬Neiße)

konserviert, wie die "Märkische Oderzeitung" (Sonnabendausgabe)

berichtet.. Mit zirka 1,80 Meter Länge würden gleich mehrere Menschen

in dem riesigen Organ Platz finden. In dieser Woche waren die

Auftraggeber vom Royal Ontario Museum in Toronto vor Ort und haben

sich den 200 Kilogramm schweren Koloss angesehen, der im Mai zurück

nach Kanada geht. Das Labor von Gunther von Hagens in Guben sei das

einzige weltweit, das diese Arbeit machen kann, betonte

Museumsmitarbeiter Mark Engstrom. Vor drei Jahren schlug dieses Herz

noch in einem 90 Tonnen schweren Blauwal-Weibchen, das 2014 vor der

kanadischen Insel Neufundland vom Eis erdrückt wurde.







Datum: 27.01.2017

