Ostthüringer Zeitung: Wolfgang Schütze kommentiert: Postenschacher der Woche

(ots) - Die SPD schwebt derzeit auf rosaroten Wolken, nachdem

die Sozialdemokraten per Zeitschrifteninterview erfuhren, dass ihr

Parteivorsitzender nicht Kanzlerkandidat und dann auch gleich nicht

mehr ihr Chef sein will.



Dass sich angesichts dieser beispiellosen Stil- und Würdelosigkeit

die Empörung in der traditionsreichen stolzen Sozialdemokratie in

engen Grenzen hielt, ist nur damit erklärbar, dass sich

SPD-Mitglieder und -anhänger - ja, wirklich, es soll noch einige

geben - an die Weisheit hielten: Lieber ein Ende mit Schrecken als

ein Schrecken ohne Ende.



Auch die Union blieb still. Bis auf den CSU-Generalsekretär.

Andreas Scheuer hält Gabriels Nachfolger Martin Schulz für das

"letzte Aufgebot" der SPD. Was nicht ganz richtig ist, denn noch gibt

es - hoch im Norden - Olaf Scholz.



Falls der Herr Schulz die rot-rot-grünen Träume von Gabriel

übernehmen musste, sei ihm ein Blick auf den kläglichen Zustand

seiner Bündnispartner empfohlen. Für den Linke-Fraktionschef im

Bundestag ist die DDR kein Unrechtsstaat gewesen, Gott bewahre!

Und eine Grünen-Sprecherin hält steuerfinanzierten Sex im Altersheim

für ein wichtiges Vorhaben. Das wäre ein tolles Trio Infernale.



Zunächst aber schleppt sich die Große Koalition, deren

Gemeinsamkeiten aufgebraucht scheinen, noch dahin bis zum 24.

September. Dass die handstreichartige Rochade beim Juniorpartner

kein Grund für Regierung und Opposition war, über vorgezogene

Neuwahlen nachzudenken, lässt vermuten, Postenschacher gilt

inzwischen schon als gute Politik.







