Westfalenpost: Trump - ein Geschenk an die Europäische Union?

(ots) - Die erste Woche mit dem US-Präsidenten Trump hat in

der EU den Schulterschluss-Effekt verstärkt, der sich schon nach dem

Brexit-Votum der Briten eingestellt hatte: Noch vor dem Amtsantritt

hatte Trump aus seiner Verachtung für das europäische Projekt und

dessen führende Akteure kein Hehl gemacht. Der Brexit, ließ er

wissen, sei eine tolle Sache, der Abgang weiterer Mitgliedstaaten nur

eine Frage der Zeit. Trump hat bislang keine Gelegenheit ausgelassen,

die Europäer vors Schienbein zu treten. Jetzt empfing er als ersten

EU-Regenten ausgerechnet Theresa May, Premierministerin des

EU-Separatisten Großbritannien. Sorgfältiger kann man der EU kaum

hinreiben, was man von ihr hält: nichts. Im Kreise der 27 anderen

Mitgliedstaaten hat das den Korpsgeist belebt. Auf den Sitzungen der

Brüsseler Gremien herrscht Fassungslosigkeit über den fortgesetzten

Twitter- und Dekrete-Unsinn, der tagtäglich von der anderen Seite des

Atlantiks herüberweht. Von wegen "westliche Führungsmacht" - selbst

bei notorischen EU-Quertreibern wie Ungarn oder Polen stößt Trumps

Ermunterung, dem britischen Beispiel zu folgen, nicht auf Resonanz.

Austrittsgelüste seien nirgends zu spüren, berichten Diplomaten.

Vielmehr gibt es die Hoffnung, Trump sei, wie der Brüsseler EU-Guru

Giles Merritt schreibt, "ein Geschenk an Europas verstörte und

zerstrittene politische Führungsfiguren (...) der Kitt, den Europa

seit einem Jahrzehnt entbehrt". Und in der Tat: Die Chance besteht,

mithilfe Trumps dröhnender Ignoranz genauer zu klären, wofür man

selber steht. Doch wäre es verfrüht, Trump zur unfreiwilligen

Schubkraft der europäischen Einigung auszurufen. Zu sehr sind die

Werte auch innerhalb der EU umstritten.







