Rheinische Post: Kommentar /

Sicherheit begreifen

= Von Thomas Reisener

(ots) - Worüber debattiert dieser Landtag da

eigentlich? Es ist doch völlig egal, ob der Begriff "No-Go-Areas"

rechtsfreie Räume meint oder nur Angsträume, in denen niemand wohnen

will. Klar ist: Die Bürger wollen beides nicht. Der Staat muss nicht

nur objektive Sicherheit gewährleisten, die der NRW-Innenminister

gerne mit Statistiken über rückläufige Kriminalität zu belegen

versucht. Auch die gefühlte Sicherheit muss gewährleistet sein. Man

muss überall im Land leben können, ohne sich bedroht zu fühlen. Wer

Sicherheit so begreift, muss auch nicht mehr über Begriffe streiten.

Klar ist aber auch: Die Polizei allein kann es nicht richten. Unsere

Gesellschaft zerfällt in immer größere Einkommensunterschiede, immer

mehr Ethnien, Lebensentwürfe und Weltanschauungen. Der viel

beschworene "gesellschaftliche Konsens" ist kaum noch sichtbar. Die

neue Unsicherheit ist auch ein Ergebnis dieser Atomisierung. Wir

brauchen nicht nur mehr Polizei. Wir brauchen auch mehr Soziologen,

Religionswissenschaftler und Sozialpädagogen, die uns helfen, die

neue Komplexität zu verstehen.



www.rp-online.de







Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion



Telefon: (0211) 505-2621



Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Rheinische Post

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 27.01.2017 - 21:16

Sprache: Deutsch

News-ID 1449555

Anzahl Zeichen: 1434

Kontakt-Informationen:

Firma: Rheinische Post

Stadt: Düsseldorf





Diese Pressemitteilung wurde bisher 100 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung