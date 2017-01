Weser-Kurier: Kommentar von Hendrik Wernerüber kulturellen Schwund

(ots) - Sage und schreibe 90.000 Tonträger umfasst das

Klaus-Kuhnke-Archiv für populäre Musik. Bisher schmückt sich die

hiesige Hochschule für Künste mit der Sammlung. Jetzt droht die

Abwanderung an die Popakademie Baden-Württemberg in Mannheim. Dort

bemüht man sich mit zwei guten Argumenten um das Archiv: mehr Platz,

mehr Wertschätzung.



Zur neuen Heimat ist die Quadratestadt Mannheim, der die Unesco im

Jahr 2014 als erstem deutschen Ort den Ehrentitel "City of Music"

zuerkannte, bereits für eine weitere verdiente Bremer Einrichtung

geworden: "The Look of the Sound", eine Musikfilmen zugeneigte Tagung

unter der Ägide von Katrin Rabus, gastierte 2016 zunächst probehalber

in Nordbaden - und wird dort bei der Neuauflage des Forums im April

endgültig Wurzeln schlagen. Auch in diesem Fall liegt der Grund für

den Abgang in einer als ungenügend empfundenen Förderung.



"Etwas Besseres als Bremen finden wir überall" ist zwar nicht das

Motto musikalischer Wanderbewegungen. Und doch zeigen der Verlust wie

auch besagter Abwerbeversuch an, dass Bremen im Wettbewerb steht.

Soll ein Ausverkauf abgewendet werden, muss mehr institutionelle

Unterstützung her.







Pressekontakt:

Weser-Kurier

Zentraldesk

Telefon: +49(0)421 3671 3200

chefredaktion(at)Weser-Kurier.de



Original-Content von: Weser-Kurier, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Weser-Kurier

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 27.01.2017 - 21:31

Sprache: Deutsch

News-ID 1449556

Anzahl Zeichen: 1539

Kontakt-Informationen:

Firma: Weser-Kurier

Stadt: Bremen





Diese Pressemitteilung wurde bisher 57 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung