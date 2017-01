Weser-Kurier: Kommentar von Florian Schwiegershausenüber Bremens Politik und das autonome Fahren

(ots) - Im Bremer Mercedes-Werk läuft jetzt das neue

E-Klasse Coupé vom Band. Der Fahrer kann von außen per Smartphone-App

das Auto von allein parken lassen. Wäre diese App vom Land Bremen,

könnte das Auto wahrscheinlich nichts als im Kreis fahren - ohne

dabei die Landesgrenze zu überqueren. Denn wozu über den Tellerrand

schauen?



Weil es sich lohnt, wenn es darum geht, Fördergelder beim

Bundesverkehrsministerium abzugreifen. 100 Millionen Euro gibt es

dort für Projekte rund ums autonome Fahren. Bedingung für die

aktuelle Förderrunde: Man muss mit einem Unternehmen oder einer

Institution zusammenarbeiten.



Die Stadt Kassel hat das erfolgreich gemacht. Dort erforschen

Stadtverwaltung und Uni die Vernetzung von Fahrzeugen und Ampeln für

einen besseren Verkehrsfluss. 2,3 Millionen Euro gibt es dafür.

Während andere längst ihre Fördermillionen erhalten, geht in Bremen

nun erst der Antrag von SPD und Grünen in die Bürgerschaft, einen

Förderantrag zu stellen. Im Gegensatz zu Kassel stellt sich die

Bremer Politik also gerade die Frage, ob man vorwärts oder rückwärts

einparken sollte - mit Schnarch-Assistent statt mit Park-App.







