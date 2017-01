Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Politik

Hotel-Affäre: AfD-Referentin soll Examensnote gefälscht haben

(ots) - Am Montag will sich der sachsen-anhaltische

AfD-Landtagsabgeordnete Matthias Büttner erstmals zum Vorwurf des

sexuellen Übergriffs äußern. Büttner will nach Informationen der in

Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Samstagausgabe) dabei

vor allem die Glaubwürdigkeit der entlassenen AfD-Mitarbeiterin

erschüttern. Die Frau soll vor ihrer Einstellung im vergangenen

Sommer offenbar die Examensnote ihres Magister-Zeugnisses gefälscht

haben. Außerdem soll sie bereits zuvor andere Männer der sexuellen

Nötigung bezichtigt haben. Es soll sich um einen Professor der

Universität Bonn und einen AfD-Lokalpolitiker in Nordrhein-Westfalen

handeln. Die Frau war im vergangenen Jahr von der AfD entlassen

worden und behauptet, Büttner habe sie in einem Erfurter Hotel

bedrängt. Der Abgeordnete weist das zurück.







