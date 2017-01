GS YUASA übernimmt Bleibatterien-Geschäft von Panasonic

Übernahme durch Anteilskauf zu 85,1% abgeschlossen

Verschiedenste industrielle Anwendungsbereiche umfasst das Bleibatterien-Sortiment von YUASA.

(firmenpresse) - Düsseldorf, Januar 2017 - GS YUASA International Ltd. (GY), Tochtergesellschaft der GS YUASA Corporation, hat 85,1% der Anteile an Panasonic Storage Battery Co., Ltd übernommen. Die Anteilsübernahme betrifft das Geschäftsfeld der Blei-Säure-Batterien der Panasonic Corporation.

Mit der Übernahme wurde nicht nur die Panasonic Storage Battery Co., Ltd zu einer konsolidierten Tochtergesellschaft von GY, auch der Firmenname wurde in GS Yuasa Energy Co., Ltd. umbenannt. Binnen der nächsten zwei Jahre soll der Kauf der restlichen Anteile von 14,9 Prozent folgen, um das neue Unternehmen GS YUASA Energy Co., Ltd. zu einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von GY zu machen.

Ziel dieses Transfers ist es, das vorhandene Know-how des ehemaligen Panasonic-Geschäftsbereichs hinsichtlich Produktentwicklung, Produktionstechnologie und Qualitätskontrolle zu nutzen, um laut GS YUASA "die Erträge des bestehenden Geschäfts auszuweiten und neues Geschäft zu entwickeln." Daraus entstehende Synergieeffekte will das Unternehmen möglichst früh nutzen und so den weltweiten Marktanteil im Blei-Säure-Batterien-Geschäft ausbauen.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.yuasaeurope.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

YUASA ist einer der größten Hersteller und Lieferanten von wiederaufladbaren Batterien mit Produktionsstätten weltweit und einem weitreichenden Marketing- und Distributionsnetzwerk in Europa. Das breite Angebot an Blei-Säure- und Lithium-Ionen-Batterien von YUASA deckt die meisten bekannten Applikationen, wie Sicherheits- und Alarmsysteme, USV-Systeme, Notlichtsysteme und OEM-Ausrüstung, ab.



Die YUASA Battery (Europe) GmbH in Düsseldorf wurde 1983 gegründet. Von hier aus erfolgt die Betreuung von 15 Ländern innerhalb Europas. Mit ihren drei Geschäftsbereichen Industrial (Industriebatterien für Standby- und zyklische Anwendungen), Automotive (Automobil-Starterbatterien) und Motorcycle (Motorrad-Starterbatterien) deckt sie die wichtigsten Marktsegmente für Batterieanwendungen ab.

YUASA ist offizieller Teampartner von F95 Fortuna Düsseldorf und stattet den Mannschaftsbus mit Batterien aus.

Dies ist eine Pressemitteilung von

YUASA Battery (Europe) GmbH

PresseKontakt / Agentur:

Agentur Lorenzoni GmbH

Beate Lorenzoni

Landshuter Str. 29

845435 Erding

beate(at)lorenzoni.de

08122 / 559170

http://www.lorenzoni.de



Datum: 28.01.2017 - 06:05

Sprache: Deutsch

News-ID 1449570

Anzahl Zeichen: 1229

Kontakt-Informationen:

Firma: YUASA Battery (Europe) GmbH

Ansprechpartner: Raphael Eckert

Stadt: Düsseldorf

Telefon: +49 (0)211 41790-0





Diese Pressemitteilung wurde bisher 113 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung