NOZ: Patientenbeauftragter fordert bessere Versorgung bei psychischen Leiden

(ots) - Patientenbeauftragter fordert bessere Versorgung

bei psychischen Leiden



Laumann: Erkrankte müssen teilweise wochenlang auf einen Termin

warten



Osnabrück. Angesichts der steigenden Zahl psychischer Erkrankungen

fordert der Patientenbeauftragte der Bundesregierung, Karl-Josef

Laumann (CDU), eine bessere Versorgung für Betroffene. "Mit Sorge

betrachte ich, dass psychische Erkrankungen als Grund von

Krankschreibungen stark voranschreiten. Und es ist nicht gut, dass

diese Krankheitsfälle immer länger dauern", sagte Laumann in einem

Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Samstag). Es könne

nicht sein, dass Erkrankte in einigen Regionen Deutschlands teilweise

wochenlang auf einen Termin bei einem Psychotherapeuten warten

müssten. "Das muss noch besser angegangen werden", sagte der

CDU-Politiker.



Laumann kritisierte weiter, dass "Versorgungsstrukturen bisher

kaum vernetzt sind und Patienten zum Beispiel nach einer stationären

Versorgung ambulant nicht vernünftig weiterversorgt werden". Hier

bestehe Handlungsbedarf, allerdings müsste auch auf die Ursachen der

steigenden Zahl psychischer Erkrankungen eingegangen werden. "Hier

muss man sich auch die Arbeitsbedingungen anschauen, etwa mit der

andauernden Erreichbarkeit."



Laut den am Freitag veröffentlichten Krankenstandsdaten der

DAK-Gesundheit für das vergangene Jahr sind psychische Erkrankungen

mittlerweile der zweithäufigste Grund für Krankschreibungen.







