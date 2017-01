NOZ: Schauspieler Bousdoukos baute mit Fatih Akin in der Schule "Mist vom Feinsten"

(ots) - Adam Bousdoukos baute mit Fatih Akin in der

Schule "Mist vom Feinsten"



Der spätere Schauspieler blieb sitzen, der Regisseur wurde

versetzt - 43-Jähriger hätte bis zur Hochzeit bei seiner Mutter

wohnen können



Osnabrück. Weil er in der Schule mit seinem Kumpel Fatih Akin

nicht genug aufpasste, ist Schauspieler Adam Bousdoukos auf dem

Gymnasium sitzen geblieben. "Für mich war das keine Schule mehr, wir

haben nur noch Mist gebaut - aber vom Feinsten", sagt der 43-Jährige

der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Samstag). Statt dem Unterricht zu

folgen, sahen sich die beiden Comic-Drehbücher Akins an und spielten

die Szenen in der Pause auf dem Schulhof nach. Während Bousdoukos

eine Runde wiederholen musste, schaffte es Fatih Akin in das nächste

Schuljahr. "Die Lehrer haben uns getrennt, doch unsere Freundschaft

ist weitergewachsen", so Bousdoukos.



In einer Video-AG hätten die beiden oft andere Filme nachgespielt,

erinnerte sich Bousdoukos: "Einer unserer ersten Filme war eine Kopie

von ,Top Gun'. Wir waren zwei Piloten, die über einem russischen

Gebiet abstürzten. Ich trug gelbe Hosenträger und wollte damit an

einem Baum hängen bleiben, was natürlich nicht funktionierte, weil

die Hosenträger nicht hielten. Danach haben wir noch eine Talkrunde

inszeniert. Ich spielte einen italienischen Schauspieler und Fatih

einen schwulen Regisseur."



Die Karriere des Schauspielers ist bis heute eng mit der Arbeit

des Regisseurs verknüpft. Auch bei getrennten Projekten fragen sich

die beiden Freunde um Rat. Als Bousdoukos ein Angebot für ein

Werbeformat bekam, rief er Akin an: "Ich habe drei Tage gelitten,

weil es ein gutes Polster für mich und meine Familie gewesen wäre.

Aber am Ende wäre ich vielleicht eine Pappfigur für ein Produkt

geworden", erzählte der Familienvater. "Dann habe ich Fatih gefragt.



Er sagte sofort: ,Mach das nicht!' Da wusste ich, dass ich davon die

Finger lasse."



Im neuen Donnerstagskrimi der ARD "Dimitros Schulze" spielt Adam

Bousdoukos einen Anwalt, der mit Mitte 40 immer noch bei seiner

griechischen Familie wohnt. Auch er sei erst mit 24 Jahren bei seiner

Familie ausgezogen, berichtete der Schauspieler. "Wenn es nach meiner

Mutter gegangen wäre, hätte ich dort wohnen können, bis ich

verheiratet gewesen wäre", sagt der Vater von drei Kindern.







Pressekontakt:

Neue Osnabrücker Zeitung

Redaktion



Telefon: +49(0)541/310 207



Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Neue Osnabrücker Zeitung

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 28.01.2017 - 07:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1449574

Anzahl Zeichen: 2832

Kontakt-Informationen:

Firma: Neue Osnabrücker Zeitung

Stadt: Osnabrück





Diese Pressemitteilung wurde bisher 123 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung