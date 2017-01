RIVA Audio: Soundstarker Jahresauftakt auf der CES 2017

Die Multi-Space-Serie WAND des kalifornischen Unternehmens erhält Editors Choice Award für die CES 2017 von Innovation & Tech Today sowie den TWICE Picks Awards

(firmenpresse) - Fountain Valley, USA im Januar 2017 – Auf dem Branchentreff in Las Vegas präsentierte RIVA Audio, die Lifestyle Marke von Audio Design Experts, Inc. (ADX), die ersten Produkte der neuen Serie WAND, einem flexiblen Multi-Space-Audiosystem, das stereophonen Sound in höchster Qualität aus nur einer einzigen Box liefert. Fachbesucher, Medienvertreter und geladene Gäste konnten sich vom authentischen Klang und den zahlreichen Features von RIVA ARENA und RIVA FESTIVAL überzeugen. Die Produkte, die bereits für die CES 2017 Innovation Award Honorees nominiert wurden, wurden vom renommierten US-Magazin Innovation & Tech Today mit den Editors Choice Award für die CES 2017 ausgezeichnet. Außerdem erhielt die RIVA WAND Serie den TWICE Picks Awards, der die besten Produkte auf der Messe auszeichnet.



„Die Auszeichnung als Nummer Eins im Bereich Home Wireless Audio durch die CES und die Consumer Technology Association ist eine große Ehre für das gesamte RIVA-Team“, sagt Rikki Farr, Vorstand und Chief Creative Officer (CCO) von RIVA Audio. „Wir freuen uns schon sehr darauf, die prämierten Produkte demnächst gemeinsam mit unserem Distributionspartner ElectronicPartner im deutschsprachigen Raum anzubieten. Wir sind sehr dankbar für die außerordentliche Unterstützung durch unsere deutschen Freunde im vergangenen Jahr.“



Die Serie WAND ist ein anpassungsfähiges Multi-Space-Audiosystem, das stereophonen Sound in höchster Qualität aus nur einer einzigen Box liefert. Das Ergebnis ist ein außergewöhnliches Audioerlebnis, das in jedem Raum sowie Outdoor aus jeder Quelle wiedergegeben werden kann – ob per Netzwerk oder Online. WAND bietet damit einen neuen Weg, die jeweilige Lieblingsmusik kabellos uneingeschränkt zu genießen. Anwender können damit Musik in High-Resolution-Qualität hören.



Einfache direkte Verbindungen sind genauso möglich wie ein komplettes Wireless-Network-Audiosystem, das parallel auf bis zu 32 Lautsprecher ohne akustische Latenz streamen kann. ARENA und FESTIVAL können ihr eigenes Ad-hoc-Netzwerk aufbauen und bieten auch Outdoor mit dem optional erhältlichen Akkupack größtmögliche Freiheiten, da kein Wi-Fi erforderlich ist. Die RIVA WAND App kreiert eigene Musik-Zonen, streamt unterschiedliche Musik bzw. Audioinhalte und unterstützt zudem Sprachsteuerung. Auch Apps von Drittanbietern lassen sich problemlos einbinden.





Sowohl ARENA als auch FESTIVAL sind mit der Trillium™-Audiotechnologie ausgestattet, einer in den USA bereits patentierten Eigenentwicklung von Riva Audio. Diese proprietäre 3-Kanal-Audiotechnologie erzeugt ein deutlich breiteres Klangfeld, als es herkömmliche Lautsprecher dieser Größe erlauben.



Die Lautsprecher ARENA und FESTIVAL werden voraussichtlich ab Februar 2017 im deutschsprachigen Raum erhältlich sein. Zur Wahl stehen die Farbkombinationen Black/Titanium und White/Silver. ARENA wird zum UVP von 249 Euro verfügbar sein, FESTIVAL für 499 Euro. Den ARENA Akku wird es in Schwarz oder Weiß zum Preis von 99 Euro geben. Alle Preise verstehen sich inklusive gesetzlicher MwSt.



Weitere Informationen zu Riva Audio sind unter folgendem Link abrufbar: http://rivaaudio.de







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.rivaaudio.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über RIVA

Audio-Experte Rikki Farr, heute Chairman von ADX, vormals Konzertveranstalter, hat in über 45 Jahren intensiv mit Musikerlegenden wie Pink Floyd, Jimi Hendrix, David Bowie, Miles Davis und vielen mehr zusammengearbeitet. In Kooperation mit leidenschaftlichen Designern, Ingenieuren und Musikern entstand so die Idee von RIVA: soundstarke und dabei handliche Lautsprecher zu entwickeln, mit denen Musik so klingt, wie sie ursprünglich gemacht wurde. Die Bluetooth-Speaker von RIVA kombinieren hochleistungsfähige Komponenten und eine ausgefeilte Technik wie die patentierte, selbst entwickelte Trillium Audio-Technologie, mit elegantem, schlankem Design. RIVA wurde in den USA bereits mehrfach prämiert, unter anderem mit dem CES Innovation Award 2014. Firmensitz ist in Südkalifornien. Weitere Informationen sind unter www.rivaaudio.com abrufbar sowie auf www.facebook.com/RIVANation, www.twitter.com/rivaaudio, www.instagram.com/rivanation, Google + http://ow.ly/Pzi9k,

http://www.youtube.com/user/RIVAaudio, http://www.pinterest.com/rivanation/



Über Audio Design Experts, Inc.

Das kalifornische Unternehmen ADX entwickelt und vertreibt hochleistungsfähige Audio-Lösungen. Dank der Kombination aus innovativem Design, intelligenter Technik, langjähriger Erfahrung und mithilfe von engagierten Partnern entstehen Audio-Lösungen mit modernster Hard- und Software. ADX wurde vor zweieinhalb Jahren von Rikki Farr gegründet. Firmensitz ist Fountain Valley in Kalifornien.



Dies ist eine Pressemitteilung von

Profil Marketing OHG

PresseKontakt / Agentur:

Andrea Weinholz

Profil Marketing

Plinganserstr. 59

81369 München

089/ 24 24 16 95

a.weinholz(at)profil-marketing.com



Datum: 28.01.2017 - 13:02

Sprache: Deutsch

News-ID 1449588

Anzahl Zeichen: 3390

Kontakt-Informationen:

Firma: Profil Marketing OHG

Ansprechpartner: Andrea Weinholz

Stadt: München

Telefon: 089/ 24 24 16 95



Meldungsart: Messeinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 28.01.2017



Diese Pressemitteilung wurde bisher 119 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung