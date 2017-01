Gesamtkatalog lux&lumen 2017 ist da!

(firmenpresse) - Hildesheim, 26. Januar 2017 – Ab sofort ist die neueste Ausgabe lux&lumen verfügbar. Die Kombination aus Katalog und inspirierendem Magazin ist als gedruckte sowie digitale Version bei der Glamox Luxo Lighting GmbH erhältlich. Im neuesten Gesamtkatalog werden aktuelle Beleuchtungsthemen, spannende Referenzen und innovative Produktlösungen und das Thema Human Centric Lighting auf fachliche sowie unterhaltsame Weise zusammengefasst. Ergänzt wird das Kompendium mit technischen Informationen und Daten zu allen aktuellen Innen- und Außenleuchten sowie zu empfohlenem Zubehör.



Als führender Anbieter von professionellen Beleuchtungslösungen bietet Glamox Luxo ein komplett aufeinander abgestimmtes Sortiment für Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen, gewerbliche und industrielle Bauten und Anlagen. Alle Produkte sind für eine einfache Montage mit modernen elektronischen Komponenten und Leuchtmitteln für eine höchstmögliche Energieeffizienz und Wirtschaftlichkeit entwickelt worden. Mit dem Konzept von Human Centric Lighting tragen Beleuchtungslösungen von Glamox Luxo dazu bei, dass der Arbeitsplatz als angenehm, flexibel und anregend wahrgenommen wird – so werden Effizienz und Leistung gesteigert und die Bedürfnisse des Einzelnen bestens berücksichtigt.



Der Gesamtkatalog lux&lumen bringt die Kompetenz von Glamox Luxo, neue Produkte und interessante Lösungen als hilfreiche Verkaufsunterstützung zusammen. Erhältlich ist die neueste Ausgabe per E-Mail unter info.de(at)glamoxluxo.com oder Nachricht via Kontaktformular auf http://glamox.com/de/kontakt. Die digitale Version zum Blättern im Web ist über den Link http://www.e-pages.dk/glamox/423/ ab sofort verfügbar.







http://www.glamoxluxo.de



Die Glamox Luxo Lighting GmbH ist ein Unternehmen der Glamox Gruppe. Glamox ist ein norwegischer Industriekonzern und entwickelt, produziert und vertreibt professionelle Lichtlösungen für den globalen Markt. Glamox Luxo Lighting ist ein führender Anbieter von Lichtlösungen für den professionellen, landbasierten Beleuchtungsmarkt in Deutschland, Österreich sowie Schweiz und bietet ein komplettes Produktsortiment für Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen, gewerbliche und industrielle Bauten und Anlagen.



Die Glamox Gruppe ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit ca. 1.300 Mitarbeitern sowie Vertriebs- und Produktionsstandorten in mehreren europäischen Ländern, Asien und Nord- und Südamerika. Der Jahresumsatz 2015 betrug 266 Millionen Euro. Der Konzern beinhaltet eine Reihe von Qualitätsmarken für Beleuchtung wie Glamox, Aqua Signal, Luxo, Høvik Lys und Norselight. Um die Kundenbedürfnisse und Erwartungen zu erfüllen, setzt Glamox sich für die Bereitstellung hochwertiger Produkte, Lösungen, Service und Support ein.



Glamox Luxo Lighting



Dipl.-Ing. Sabrina Catrin Meyer

Lichtplanung & Marketing

Von-Thünen-Str. 12

28307 Bremen

Tel.: +49 421 485 70-71

Fax: +49 421 485 70-33

sabrina.meyer(at)glamoxluxo.com



Hauptsitz Glamox Luxo Lighting

Daimlerring 25

31135 Hildesheim

Tel.: +49 5121 7060-0

Stefan Winter

Public Relations

Profil Marketing OHG

Humboldtstrasse 21

38106 Braunschweig

Tel.: +49 531 387 33 16

Fax: +49 531 387 33 44

s.winter(at)profil-marketing.com



