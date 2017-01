Song des Jahres 2017 - Publikums-Voting auf Deutschmusik-Songcontest.de hat begonnen

Deutschmusik Song Contest 2017: Das große Fan Voting - Ab sofort kann abgestimmt werden.

Deutschmusik Song Contest 2017 - Publikums-Voting

(firmenpresse) - Von rund 500 Bewerbern, haben 75 Solo-Künstler und Bands aus Deutschland, Österreich und der Schweiz den Sprung in die Vorrunde zum diesjährigen Deutschmusik Song Contest (DMSC) geschafft. Im Rahmen einer Online-Wahl können Fans und Publikum ab sofort darüber mitentscheiden, welche 30 DMSC-Teilnehmer ins Halbfinale einziehen.



Seit Januar stehen die durch eine Nominierungskommission aufgestellten Kandidaten des seit 2010 regelmäßig stattfindenden „Deutschmusik Song Contest – Musikpreis deutschsprachiger Rock-Pop und Schlager“ fest. Dabei präsentieren die Musikerinnen und Musiker jeweils ihre eigenen deutschsprachigen Lieder unterschiedlicher Genres. Welche der teilnehmenden Solo-Künstler und Bands sich für das Halbfinale qualifizieren entscheiden jetzt Jury und Online-Voting.



Ab sofort sind alle Musikstücke auf der offiziellen Homepage des Deutschmusik Song Contest zu hören und zu bewerten. Bis zum 2. Februar 2017, kann über ein Voting-Formular jeder mitmachen und für seinen Favoriten abstimmen. Mit dabei sind neben David Blabensteiner, Gewinner der österreichischen TV-Musikshow „Herz von Österreich“ unter anderem der renommierte Songschreiber Rainer Thielmann (Veröffentlichungen u.a. für Udo Jürgens) und der ESC-erfahrene Künstler Seyran Ismayilkhanov auch Künstler mit Platzierungen in den deutschen Charts, der großen RTL-Show von „Das Supertalent“, der TV-Castingshows „The Voice of Germany“ und „The Voice Kids“ sowie Miss Niedersachsen 2014.



Wer letztendlich ins Halbfinale einziehen wird, entscheidet zu einem Zehntel die Online-Abstimmung sowie die Stimmen einer Fachjury. Die Fans und das Publikum könnten es deshalb in der Hand haben, das Ergebnis entscheidend zu beeinflussen.



Die Bekanntgabe der 30 Halbfinalisten des Musiker-Awards 2017 findet voraussichtlich Mitte Februar, im Rahmen einer Sondersendung auf SONIOX RADIO 24 statt und kann via Internet Live-Stream weltweit verfolgt werden.



Infos zum DEUTSCHMUSIK SONG CONTEST und den Teilnehmern gibt es unter www.deutschmusik-songcontest.de





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.deutschmusik-songcontest.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Deutschmusik Song Contest - Der seit 2010 durchgeführte Musikpreis gehört zu den wenigen Wettbewerben des Fachgebietes deutschsprachiger Gesang, mit Schwerpunkt Rock, Pop und Schlager. Über die Kandidaten entscheidet eine unabhängige Jury, die sich aus namenhaften und kompetenten Experten aus der gesamten Musikbranche zusammensetzt. In den Jahren entwickelte sich der Musikcontest als eine Plattform für Könner in der Szene.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Deutschmusik Song Contest

Leseranfragen:

Deutschmusik Song Contest

Ingo Kussauer

Vehrenbergstraße 87

45968 Gladbeck

02043 5806152

info(at)deutschmusik-songcontest.de

https://www.deutschmusik-songcontest.de

PresseKontakt / Agentur:

Deutschmusik Song Contest

Ingo Kussauer

Vehrenbergstraße 87

45968 Gladbeck

02043 5806152

info(at)deutschmusik-songcontest.de

https://www.deutschmusik-songcontest.de

Datum: 28.01.2017 - 13:44

Sprache: Deutsch

News-ID 1449592

Anzahl Zeichen: 2187

Kontakt-Informationen:

Firma: Deutschmusik Song Contest

Ansprechpartner: Ingo Kussauer

Stadt: Gladbeck

Telefon: 02043 5806152



Meldungsart: Erfolgsprojekt

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 28.01.2017



Diese Pressemitteilung wurde bisher 120 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung