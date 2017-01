Anspruchsvoll minimalistisch

Die schlanke Notebooktasche Slimcase Pro von booq begleitet digitale Nomaden elegant durch den Alltag

(firmenpresse) - Sierra Madre, USA, im Januar 2017 – Schwarzes Ballistic Nylon, edles Leder, geradliniges Design und ein clever strukturiertes Innenleben: In der Slimcase Pro von booq lässt sich das neue MacBook Pro im 13 oder 15 Zoll Format stilecht transportieren. Die leichte Tasche in ausgesuchter Designerqualität passt natürlich auch anderen Notebooks bis 15,6 Zoll Größe. In separaten Fächern werden zudem Smartphone, Tablet sowie Ladegeräte und weiteres Zubehör ordentlich verstaut und sind schnell erreichbar.



Die neue Businesstasche hat das kalifornische Taschenlabel booq als leichte und elegante Transportlösung für den täglichen Einsatz entwickelt. Bei der Gestaltung seiner Taschen findet Inhaber Thorsten Trotzenberg reichlich Inspiration in seinem eigenen Alltag als Produktdesigner: „Höchste Designqualität durch absolute Konzentration auf das Wesentliche steht im Vordergrund unserer Entwicklungsarbeit.“ Das Ergebnis ist eine schlicht elegante Tasche, bei der nichts überflüssig ist, die den Inhalt gut schützt, langlebig ist und bei der alle Fächer und Funktionselemente intuitiv und logisch angeordnet sind. Die schnörkellos klare Optik unterstreicht das durchdachte Design dieses hochwertigen Premium-Modells.



Die schlanke Slimcase Pro bietet mit ihrem weich gepolsterten Extrafach den soliden Schutz eines Sleeves und darüber hinaus soviel Platz für Zubehör, dass auch unterwegs in der Bahn oder im Café alle wesentlichen Arbeitsmittel schnell zur Hand sind. Ausgesuchte Materialien wie das stark belastbare Ballistic Nylon, weiches Nappaleder und besonders hochwertige YKK-Reißverschlüsse sowie die sorgfältige Verarbeitung unterstreichen die klassisch edle Optik und sorgen zudem für Langlebigkeit. Mit einem knappen Kilo Leergewicht ist die Notebooktasche außerdem ein besonders leichter Begleiter, der sich komfortabel am geschmeidigen Schulterriemen aus strapazierfähigem Gurtmaterial oder an den echtledernen Tragegriffen tragen lässt.



Wie alle Taschen und Rucksäcke von booq ist auch die Slimcase Pro mit einer Terralinq-ID ausgestattet. Dieses boog-eigene Lost-and-Found-System kann dabei helfen, eine registrierte Tasche im Verlustfall wiederzufinden.





Preise und Verfügbarkeit

Die Notebooktasche Slimcase Pro ist ab sofort im Webshop von booq zum UVP von 195 Euro erhältlich.

Weitere Informationen sind unter folgendem Link zu finden:

https://www.booq.de/collections/laptoptaschen/products/slimcase-pro-15-inch-slim-laptop-brief







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.booqeurope.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

booq - Taschen für Creative Professionals

Das kalifornische Taschenlabel booq wurde 2002 von dem Deutschen Thorsten Trotzenberg gegründet. Mit Sitz in Sierra Madre, Kalifornien, und Husum, Schleswig-Holstein, bietet das Familienunternehmen eine breite Produktpalette an Taschen für Laptops, Tablets und Digitalkameras. Hochwertige Verarbeitung, optimaler Schutz des Inhalts, leichte Zugänglichkeit sowie kreatives Design zeichnen die booq-Taschen aus. Die verarbeiteten Komponenten und Materialien stammen von führenden, qualitätsorientierten Zulieferern aus aller Welt. Über die eingearbeitete Terralinq-ID-Nummer können verloren gegangene Taschen an ihren Besitzer zurückgegeben werden. Zu beziehen sind die booq-Taschen über Gravis und den booq Onlineshop, für Fachhändler über ComLine.

Weitere Informationen unter www.booqeurope.com

Follow us on Twitter: http://twitter.com/booqeurope



Dies ist eine Pressemitteilung von

Profil Marketing OHG

PresseKontakt / Agentur:

Booq, LLC

Thorsten Trotzenberg

Gründer

64 East Montecito Ave

Sierra Madre CA 91024, U.S.A



Booq Europe

Warthesteig 8

D-25813 Husum

service(at)booqeurope.com



Presseagentur



Profil Marketing OHG

Andrea Weinholz

Public Relations

Tel.: +49 89 24 24 16 95

a.weinholz(at)profil-marketing.com



Datum: 28.01.2017 - 16:06

Sprache: Deutsch

News-ID 1449600

Anzahl Zeichen: 2638

Kontakt-Informationen:

Firma: Profil Marketing OHG

Ansprechpartner: Andrea Weinholz

Stadt: München

Telefon: +49 89 24 24 16 95



Meldungsart: Produktinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 28.01.2017



Diese Pressemitteilung wurde bisher 103 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung