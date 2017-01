AZIMUT Hotels Deutschland lässt mit Angeboten zum Valentinstag Herzen höher schlagen

(firmenpresse) - Frankfurt am Main, 23. Januar 2017 – Der Tag der Liebe steht vor der Tür und was verursacht mehr Schmetterlinge im Bauch, als ein romantischer Kurztrip? Die internationale Hotelkette AZIMUT Hotels bietet Verliebten satte Rabatte bei einer Buchung bis zum 12. Februar 2017. Zudem können sich Turteltauben auf der AZIMUT Selfie Wand verewigen und damit zwei Übernachtungen in einem AZIMUT Hotel in Deutschland oder Österreich gewinnen.

Valentinstag – der Tag der Liebenden: Es gibt keinen besseren Zeitpunkt, um seinen Partner mit einer romantischen Reise zu überraschen und ein paar Tage innige Zweisamkeit zu erleben. AZIMUT Hotels offeriert Turteltauben ein passendes Angebot: Gäste, die einen Aufenthalt in einem der Häuser in Berlin, Dresden, Köln, München, Erding oder Wien für zwei Nächte zwischen dem 10. und 19. Februar 2017 planen, erhalten bei der Buchung mit dem Promotioncode „Valentinstag“ 20 Prozent Rabatt auf die aktuelle Rate.

Zudem erwartet Reisende das Cyber Monday Special: Mit einer Buchung zwischen dem 31. Januar und 12. Februar 2017 eines Aufenthalts von mindestens zwei Nächten in einem Hotel in Deutschland oder Österreich und mit Anreise an einem Sonntag, sparen Gäste bis zu 25 Prozent auf die Hotelzimmerrate.

Ein zusätzliches Highlight: Teilnehmer des topbonus Programms von Airberlin erhalten für jeden Aufenthalt bis zum 31. März 2017, der direkt via Homepage oder im Hotel gebucht wird, außerdem die doppelte Meilenmenge. Dazu muss die topbonus Karte einfach nur an der Rezeption vorgelegt werden und die Meilen werden direkt dem topbonus Konto gutgeschrieben.

Verliebte, die an Valentinstag ein gemeinsames Foto vor der Selfiewand in einem der AZIMUT Hotels auf Facebook oder Instagram mit dem Hashtag #loveazimut posten, haben sogar die Chance zwei Übernachtungen inklusive Frühstück für zwei Personen in einem AZIMUT Hotel ihrer Wahl zu gewinnen.



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über AZIMUT Hotels

AZIMUT Hotels ist die größte internationale Hotelkette Russlands, gemessen an der Zimmeranzahl und der geographischen Ausrichtung, und betreibt eigene Häuser sowie Hotels unter Managementverträgen. Gegründet 2004, ist sie Marktführer im Mid-Market-Segment Russlands und zeichnet sich als dynamisch entwickelnde, stetig wachsende Hotelkette aus. Die Marke besteht derzeit aus 27 Häusern verschiedener Kategorien in 19 Städten in Russland, Deutschland und Österreich mit einer Kapazität von 8.000 Zimmern. Vielfältige Tagungsmöglichkeiten, moderne Technologien und WLAN zeichnen die Hotelkette aus.



Dies ist eine Pressemitteilung von

global communication experts

PresseKontakt / Agentur:

Pressekontakt AZIMUT Hotels

Global Communication Experts GmbH

Jana Bröll

Hanauer Landstraße 184

60314 Frankfurt am Main

Tel.: + 49 (69) 1753 71 - 034

E-Mail: presse.azimuthotels(at)gce-agency.com

Internet: http://de.azimuthotels.com/, www.gce-agency.com



Datum: 28.01.2017 - 16:22

Sprache: Deutsch

News-ID 1449602

Anzahl Zeichen: 1929

Kontakt-Informationen:

Firma: global communication experts

Ansprechpartner: Jana Bröll

Stadt: Frankfurt



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 86 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung