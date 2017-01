Volles Kulinarik-Programm: AIDA Kreuzfahrten mit Tim Mälzer, Stefan Marquard, Konditorenweltmeisterin Andrea Schirmaier-Huber, Otto Gourmet, Benjamin Maerz und vielen mehr

(ots) - Es liest sich wie das "Who is Who" der leckeren

Küche: Das kulinarische Programm 2017 des Kreuzfahrtunternehmens AIDA

Cruises verspricht ein wahres Festival für die Geschmacksnerven.



Allen voran steht die Kooperation mit dem Rockstar unter

Deutschlands TV-Köchen Tim Mälzer. Der bekannte Küchenbulle kocht

2017 auf ausgewählten AIDA Kreuzfahrten mit großen und kleinen

Gästen. Die Kooperation beinhaltet darüber hinaus eine gemeinsame

Weiterentwicklung des Kochstudio-Konzeptes auf AIDAprima. So wird es

dort in Zukunft neben Kinderkursen und Kochabenden auch spezielle

Workshops geben, bei denen Herkunft und Eigenschaften der Produkte im

Vordergrund stehen. Außerdem werden 2017 auch exklusiv von ihm

kreierte Gerichte im bordeigenen Steakhouse serviert. Auf AIDAprima

ist der beliebte TV-Koch auf der Reise 17. bis 24. Juni und 14. bis

21. Oktober 2017 live zu erleben.



Der mehrfach ausgezeichnete Profikoch Stefan Marquard gehört

ebenfalls zu den kulinarischen Partnern von AIDA Cruises. Im Fokus

der Kooperation stehen diverse Kochevents auf ausgewählten

Kreuzfahrten. Ebenso wird er die Expertise aus seiner

Stefan-Marquard-Akademie in die Küche der gesamten Flotte einbringen.

Persönlich an Bord wird er auf den Selection-Reisen vom 21. Mai bis

4. Juni 2017 auf AIDAcara und vom 29. September bis 6. Oktober 2017

auf AIDAaura sein.



Backen ist das neue Kochen. Das können Gäste auf ausgewählten

AIDA+ Themenreisen vom Profi persönlich erfahren. Kein Scherz: Andrea

Schirmaier-Hubers Laufstall stand in der Backstube. Schließlich wurde

sie in dritter Generation einer Konditorenfamilie geboren und trägt

heute den Weltmeistertitel ihrer Zunft - als erste deutsche Frau

überhaupt. Ihre Kunst präsentiert sie auf AIDAbella vom 7. bis 20.

Mai, auf AIDAprima vom 3. bis 10. Juni sowie vom 2. bis 9. Dezember

2017, dann mit dem Special Weihnachtsbäckerei.





Ein wichtiger strategischer Partner wird 2017 erneut Otto Gourmet

sein. Das exzellente Premium-Fleisch, das im Steakhouse auf den Tisch

kommt, bezieht AIDA direkt bei diesem Unternehmen. Mit Gunnar Tietz

wird auf ausgewählten Reisen ein erfahrener Sommelier und

Genussbotschafter von Otto Gourmet an Bord gehen und unter anderem

zur Perfect Meat Academy und Weintastings einladen. Zu erleben vom 9.

bis 21. April auf AIDAsol, 23. bis 30. September auf AIDAperla und

vom 15. bis 28. November 2017 auf AIDAbella.



Lernen vom Meister ist auch das Motto bei den Angeboten mit AIDA

Spitzenkoch Franz Schned, bekannt aus der ZDF Küchenschlacht. Er

entführt interessierte Gäste in die Fernsehwelt des Kochens:

Kulinarik und Unterhaltung auf Top-Niveau, unter anderem auf

AIDAbella vom 7. bis 20. Mai und 15. bis 28. November 2017.



Zu einer Gourmetreise mit Benjamin Maerz lädt AIDA alle Genießer

vom 3. bis 19. April 2017 auf AIDAbella Benjamin Maerz ist einer der

jüngsten Sterneköche Deutschlands und Chefkoch im familieneigenen

Hotel-Restaurant Rose in Bietigheim. An Bord kocht er erlesene Menüs

im Gourmet-Restaurant Rossini und gibt eine exklusive Kochschule.



Die hochkarätig besetzten Kulinarik-Reisen werden durch

Partnerschaften mit ausgesuchten Produktherstellern erweitert. So

reist Barilla, der Weltmarktführer im Pasta-Segment, zukünftig als

Botschafter der italienischen Esskultur mit allen Schiffen der AIDA

Flotte um die Welt. Eine Kooperation mit Starbucks bringt seit

neuestem leckeren Kaffeegenuss an Bord. Speziell für Allergiker hat

AIDA neu die Produktlinie von Flour Rebels im Programm. Die

Gourmet-Produkte sind frei von Laktose, Gluten, Ei oder Soja und

werden im Familienbetrieb mit viel Hingabe hergestellt.



Umfassende Informationen zum kulinarischen Angebot und

Themenreisen von AIDA Cruises sind auf www.aida.de/gourmetreisen zu

finden.



Bildmaterial finden Sie unter dem Link: www.aida.de/presse







Pressekontakt:

Communication:

Hansjörg Kunze

Vice President Communication & Sustainability

Tel.: +49 (0) 381 / 444-80 20

Fax: + 49 (0) 381 / 444-80 25

presse(at)aida.de



Original-Content von: AIDA Cruises, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

AIDA Cruises

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 28.01.2017 - 16:04

Sprache: Deutsch

News-ID 1449604

Anzahl Zeichen: 4590

Kontakt-Informationen:

Firma: AIDA Cruises

Stadt: Rostock





Diese Pressemitteilung wurde bisher 28 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung