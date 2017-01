Erste "launologisch" zertifizierte Zahnarzt Praxis Europas.

Gute Laune vor dem nächsten Zahnarztbesuch - gibt es das? Warum sollte man gute Laune haben? Vielleicht weil man sich auf den Besuch der ersten, launologisch zertifizierten Praxis freut.

launllogische Praxis

(firmenpresse) - Viele kennen das mulmige Gefühl vor einem Besuch beim Zahnarzt. Manche vermeiden den Zahnarztbesuch sogar so lange, bis größere Schäden am Gebiss entstehen. Dabei kann eine Zahnbehandlung auch mit guten Erfahrungen und einer positiven Stimmung verbunden sein. In der Praxis von Prof. Dhom aus Ludwigshafen arbeitet ein motiviertes und engagiertes Team daran, dass die Patienten ihre Zahnbehandlung mit guter Laune und ohne Angst erleben.



Die Lösung heißt "Launologie". Diese von Helmut Fuchs gegründete Methode setzt auf gute Laune. Es ist seit langem wissenschaftlich erwiesen, dass die Gesundheit eines Menschen auch davon abhängt, mit welcher Stimmung er durch sein Leben geht. Optimisten haben eine bessere Immunabwehr und sind seltener krank. Genau dieses Wissen wendet das Praxisteam von Prof. Dorn konsequent an. Aus diesem Grund ist Praxis die erste launologisch zertifizierte Praxis in ganz Europa. In einer Praxis, die launologisch arbeitet, setzen alle Beteiligten auf Kommunikation, Entspannung und ein gutes Gefühl.



Patienten erleben auf diese Art eine entspannte Atmosphäre. Die Behandlungen werden als weniger schmerzhaft erlebt, die Heilungsprozesse verlaufen nachweislich schneller und effektiver. Auch den Mitarbeitern kommt die launologische Gestaltung des Arbeitsplatzes zugute. Sie arbeiten motivierter und mit bester Stimmung. Wer seinen Arbeitsplatz liebt, erbringt definitiv eine bessere Leistung und steckt mit seiner guten Stimmung andere an.



Diese Grundsätze verfolgt die erste launologisch zertifizierte Praxis konsequent. Schon die Einrichtung der Räume ist darauf angelegt, eine positive Stimmung zu erzeugen. Das helle und geschmackvolle Ambiente sorgt für eine entspannte Haltung der Patienten. Die Freundlichkeit, mit der jeder einzelnen Mitarbeiter sowohl mit Patienten als auch mit Kollegen umgeht, überträgt sich auf die Patienten und schafft Vertrauen. Mitarbeiter, die gern arbeiten und das auch spüren lassen, werden von den Patienten viel eher als Vertrauenspersonen gesehen. Hier in der Praxis von Prof. Dohm erkennt der Besucher auf den ersten Blick, dass Zahnbehandlungen der Heilung dienen und nicht quälend sein müssen..





Das umfassende medizinische Angebot reicht von Arbeiten am Kiefer und der Kieferhöhle über Behandlung der Mundschleimhaut und selbstverständlich auch der Zähne. 3D-Implantologie und, digitales Röntgen und Laserbehandlungen ergänzen das Programm um wertvolle und innovative Verfahren der modernen Zahn- und Mundheilkunde.



Kommunikation ist der Hauptfaktor der launologisch zertifizierten Praxis. Aus diesem Grund nimmt sich jeder aus dem Team ausreichend Zeit, um mit den Patienten zu sprechen. Fragen zur Behandlung werden ausführlich beantwortet und Zeit für ein Gespräch, in dem Unklarheiten beseitigt werden können, steht auch zur Verfügung. Für Patienten, die sich in dieser ersten launologisch zertifizierten Praxis behandeln lassen möchten, stehen ambulante Behandlungen und auch eine Tagesklinik zur Verfügung. Drei Standorte für launologische Zahnbehandlungen werden bereits angeboten. Die Arbeit von Prof. Dohm kann in Ludwigshafen, Frankenthal und Schifferstadt in Anspruch genommen werden.









Die zahnärztliche Praxis Prof. Dr. Dhom & Kollegen MVZ GmbH verfügt über vier Standorte in Ludwigshafen, Frankenthal und Schifferstadt. Mit über 80 hoch qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und einer hochwertigen technischen Ausstattung sowie eigenen wissenschaftlichen Aktivitäten gestaltet sie die Zukunft der Zahnheilkunde, Zahnchirurgie und Implantatologie mit. Der hohe Behandlungsstandard zeigt sich auch in der Beurteilung von Kollegen und Fachjournalisten. Als einzige zahnärztlich-implantologische Praxis in der Metropolregion Rhein Neckar ist die Praxis mit der Höchstbewertung von 3 Punkten in der Ärzteliste des Magazins Focus ausgezeichnet



