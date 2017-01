Frachtabfertigung von Cathay Pacific Cargo und Lufthansa Cargo auch in Frankfurt jetzt unter einem Dach

(firmenpresse) - Frankfurt/Main, 24. Januar 2017. Cathay Pacific Cargo verlegt im Rahmen der Kooperationsvereinbarung zwischen den beiden Airlines ihre lokale Frachtabfertigung in Frankfurt ins Terminal von Lufthansa Cargo.

Die Verlegung der Frachtabfertigung von Cathay Pacific Cargo ins Lufthansa Cargo Center (LCC) in Frankfurt ist ein zentrales Element des im Mai 2016 bekanntgegebenen Joint Business Agreement (JBA) zwischen Cathay Pacific Cargo und Lufthansa Cargo. Die Zusammenlegung der Frachtabfertigung fur Im- und Exporte wurde am 17. Januar 2017 abgeschlossen und kommt den Kunden beider Airlines zugute.

Im Zuge der Kooperationsvereinbarung arbeiten beide Fluggesellschaften bei der Netzplanung, im Vertrieb sowie in den Bereichen IT und Service-Erweiterung eng zusammen. Beide Partner planen, die ersten gemeinsamen Sendungen ab dem 1. Februar 2017 zu transportieren - zunachst von Hongkong nach Europa. Transporte in gegenlaufiger Richtung, also von Europa nach Hongkong, sind ab 2018 vorgesehen.

Simon Large, Director Cargo bei Cathay Pacific, erklart: ,,Der Umzug von Cathay Pacific Cargo in das Lufthansa Cargo Center ist ein weiterer wichtiger Schritt beim Ausbau der Kooperation.

Damit bieten wir unseren Kunden neben mehr Direktverbindungen und mehr Flexibilitat nun auch in Frankfurt gleiche Handling-Standards, die zu mehr Effizienz und Zeitersparnis fuhren werden.“

,,Wir freuen uns, mit der Zusammenlegung der Frachtabfertigungsstationen in Frankfurt, einen weiteren Meilenstein im Rahmen der Partnerschaft erreicht zu haben. Damit profitieren unsere Kunden nun auch am Standort Frankfurt von den Vorteilen unserer Kooperation", so Peter Gerber, Vorstandsvorsitzender von Lufthansa Cargo.

Die gemeinsamen Aktivitaten stehen im Einklang mit den rechtlichen und insbesondere den Wettbewerbsbestimmungen der Europaischen Union sowie Hongkongs.



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Cathay Pacific Cargo

Cathay Pacific Cargo ist eine der fuhrenden internationalen Frachtfluggesellschaften. Sie bedient mit einer Flotte aus 21 Frachtern des Typs Boeing 747 (darunter 14 Boeing 747-8) mehr als 45 Destinationen weltweit. Daruber hinaus werden ex Hongkong Bellykapazitaten der 124 Cathay Pacific und 43 Cathay Dragon Passagiermaschinen mit kontinuierlich wachsendem Streckennetz genutzt. Aktuell erwirtschaftet die Frachtsparte von Cathay Pacific ca. 24 Prozent des Jahresumsatzes der Fluggesellschaft und hat somit in nicht unerheblichem MaBe dazu beigetragen, Hongkong als groBtes Luftfrachtzentrum der Welt zu etablieren. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf www.cathaypacificcargo.com.

Lufthansa Cargo AG

Mit einem Transportvolumen von rund 1,6 Mio. Tonnen Fracht- und Postsendungen sowie 8,4 Mrd. verkauften Frachttonnenkilometern im Jahr 2015 ist Lufthansa Cargo eines der weltweit fuhrenden Unternehmen im Transport von Luftfracht. Das Unternehmen beschaftigt derzeit rund 4.600 Mitarbeiter weltweit. Der Schwerpunkt von Lufthansa Cargo liegt im Airport-Airport-Geschaft. Das Streckennetz umfasst rund 300 Zielorte in uber 100 Landern, wobei sowohl Frachtflugzeuge als auch die Frachtkapazitaten der Passagiermaschinen von Lufthansa, Austrian Airlines und Eurowings sowie LKW genutzt werden. Der GroBteil des Cargo-Geschaftes wird uber den Flughafen Frankfurt umgeschlagen. Lufthansa Cargo ist ein hundertprozentiges Tochterunternehmen der Deutschen Lufthansa AG.



Kommentare zur Pressemitteilung