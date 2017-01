Paritätischer Wohlfahrtsverband kooperiert mit TBS Printware

Umweltfreundliches Druckerzubehör für über 10.000 Mitglieder bundesweit zu Sonderkonditionen

(firmenpresse) - Der auf umweltfreundliches Druckerzubehör spezialisierte Anbieter TBS Printware (http://www.tbs-printware.com) mit Sitz in Hattersheim am Main und der Deutsche Paritätische Wohlfahrtsverband e. V. mit Hauptsitz in Berlin haben eine Kooperation beschlossen. Im Rahmen der vereinbarten Zusammenarbeit erhalten die über 10.000 Mitglieder des Spitzenverbandes der Freien Wohlfahrtspflege Deutschlands einen dauerhaften Nachlass auf alle TBS-Produkte von 20 Prozent. So profitieren viele soziale und gemeinnützige Einrichtungen und Vereine nicht nur von optimalen Einkaufspreisen, sondern können durch den Einsatz von kompatiblem, umweltfreundlichem Druckerzubehör auch noch einen aktiven und wirksamern Beitrag zum Umweltschutz leisten. Denn die Firma TBS Printware achtet besonders auf die Nachhaltigkeit der Produkte. Für sein Konzept der Wiederaufbereitung und Mehrfachnutzung wurde der Anbieter deshalb auch als erstes Unternehmen in Deutschland mit dem Blauen Engel RAL ZU 177 für wiederaufbereitete Tonermodule zertifiziert.



Durch Remanufacturing bis zu 70 Prozent weniger CO2-Ausstoss



„Wir setzen unseren Fokus auf Remanufacturing. Bei diesem Prozess werden alle gebrauchten Tonerkartuschen zerlegt, vakuumgereinigt und die notwendigen Verschleißteile ersetzt, während die meisten anderen Komponenten der Kartuschen in der Regel wiederverwendet werden. Dadurch werden im Vergleich zu einem Neuprodukt wertvolle Ressourcen eingespart und so der CO2-Ausstoss um bis zu 70 Prozent reduziert", erläutert TBS-Geschäftsführer Andreas John. Die beiden Zertifikate „Blauer Engel“ und „LGA-Schadstoffgeprüft“ bestätigen nach den Worten Johns, dass die kompatiblen TBS-Produkte gesundheits- und umweltschonend sind.

Auf alle Artikel gewährt der Anbieter eine Herstellergarantie von 36 Monaten, wobei die Herstellergarantie der verwendeten Drucker auch bei dem Einsatz von TBS-Druckerzubehör selbstverständlich erhalten bleibt.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.tbs-printware.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

TBS Printware ist einer der führenden Hersteller von qualitätsgeprüftem Druckerzubehör und Spezialist für nachhaltiges Drucken und Druckermanagement mit über 50 Jahren Erfahrung und Marktpräsenz.

Das Unternehmen bietet umweltfreundliches EDV-Zubehör aus eigener Produktionsstätte sowie aus einem eigenem Forschung- und Entwicklungszentrum in Deutschland. TBS liefert Qualität aus erster Hand zu einem optimalen Preis-/Leistungsverhältnis.



Die Qualität der TBS-Produkte orientiert sich kompromisslos an den strengen Richtlinien der Gerätehersteller und unterliegen darüber hinaus weit höheren Anforderungskriterien als von der DIN 33870 gefordert.

TBS ist nach den internationalen Normen DIN EN ISO 9001:2008 für das Qualitätsmanage-ment und nach DIN EN ISO 14001:2004 für das Umweltmanagement zertifiziert. Beide Zertifikate stehen für unser dauerhaftes Streben nach höchsten Qualitätsstandards und nachhaltiger Umweltverantwortung über die gesamte Wertschöpfungskette des Unternehmens.



Das Serviceangebot reicht von der fachgerechten Entsorgung von Druckerzubehör, über einen zuverlässigen Technikerservice bis zum ökologischen, Software-gestützen Druckermanagement. Die TBS-Produktpalette und -Dienstleistungen im Überblick:



• Tonerkartuschen und Tintenpatronen aus eigener Herstellung

• Professioneller Wartungs- und Reparaturservice für Drucker

• Persönliche Ansprechpartner bei Fragen zu den Produkten

Dies ist eine Pressemitteilung von

TBS PRINTWARE VERTRIEBS GMBH

Leseranfragen:

TBS PRINTWARE VERTRIEBS GMBH

Andreas John

Geschäftsführer

Rheinstraße 17

65795 Hattersheim

http://www.tbs-printware.com

Tel. +49 (0)6190 / 93 43 00

info(at)tbs-printware.com

PresseKontakt / Agentur:

Redaktionsbüro SPIERLING

Detlev Spierling

St. Hedwigsweg 1

61440 Oberursel/Ts.

http://torial.com/detlev.spierling

Tel. +49 (0)700 / 8000 8002

MOBIL-TEL. (0172) 66 46 0 46

presse(at)spierling.de

Datum: 28.01.2017 - 17:59

Sprache: Deutsch

News-ID 1449615

Anzahl Zeichen: 2052

Kontakt-Informationen:

Firma: TBS PRINTWARE VERTRIEBS GMBH

Ansprechpartner: Andreas John (Geschäftsführer)

Stadt: Hattersheim

Telefon: +49 (0)6190 / 93 43 00



Meldungsart: Kooperation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 30.01.2017



Diese Pressemitteilung wurde bisher 84 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung