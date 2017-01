bergler industrieservices ist Aussteller auf der LogiMAT 2017

Fulfillment-Dienstleister bergler industrieservices GmbH

(firmenpresse) - Auch auf der diesjährigen LogiMAT vom 14. bis 16. März in Stuttgart ist der Fulfillment-Anbieter bergler industrieservices GmbH aus Gelnhausen vertreten. In diesem Jahr liegt das Augenmerk auf neue Trends im Handel und Online-Handel, die die Logistik vor neue Herausforderungen stellen, beispielsweise die zunehmende Voll- und Teilautomatisierung und der Einfluss des Internets. Mit Dienstleistungen von der Verpackung bis zum Versand und seinem speziellen Service für Online-Händler ist bergler industrieservices aus Gelnhausen wieder auf der Messe mit eigenem Stand dabei (Halle 6, Stand 6D42), um mit Know-how und Erfahrung Händler bei Auftragsabwicklung und Versand zu unterstützen.

Besondere logistische Herausforderungen im Online-Handel

Die Aufgaben, die erledigt werden müssen, bevor Waren in den Regalen der Läden angeboten bzw. an Käufer versandt werden können, sind vielfältig. Von der Kommissionierung über Konfektionierung und Verpackung bis hin zur Abwicklung von Versand und Auslieferung, in logistischen Prozessen sind Erfahrung und eingehende Kompetenz gefragt. Dabei stellt besonders der zunehmende Online-Handel Logistiker vor neue Herausforderungen: Viele Aufträge gehen ein, die bestellten Posten werden oftmals kleiner, die Prozesse vielfältiger.

Viele Unternehmen, gerade kleinere Online-Händler, können dies kaum aus eigener Kraft und eigenen Ressourcen bewältigen und vertrauen daher die Abwicklung von Montage und Versand Fulfillment-Dienstleistern wie bergler industrieservices an. Bergler versteht sich als Rundum-Service-Anbieter, der individuelle, zeitgemäße Lösungen für seine Kunden umsetzt. Der Aussteller, der auf der 15. LogiMAT in Halle 6 an Stand 6D42 anzutreffen ist, legt Wert auf den aktuellen Austausch mit Kollegen und schätzt die Möglichkeit, interessierten Händlern direkt auf der Messe mögliche Lösungen für ihre jeweilige Situation zu erläutern. Einen guten Rahmen dafür bietet die TradeWorld-Messe, die im Rahmen der LogiMAT stattfindet, und als besondere Zielgruppe den Online-Handel anspricht.

Fulfillment-Dienstleister mit Erfahrung und vielfältigem Kundenstamm

Das Unternehmen bergler industrieservices GmbH aus Gelnhausen wickelt als Fulfillment-Experte für zahlreiche Kunden aus der DACH-Region alle Logistik-Aufgaben von der Montage bis zum Versand mit persönlichem Service ab. Eine eigene LKW-Flotte sowie ein Hol- und Bring-Service gewährleisten die besondere Handlungsfähigkeit. Das Team um Geschäftsführer Raimund Bergler legt höchsten Wert auf effektive und kostengünstige, aber dennoch individuelle Lösungen. Es versteht sich als Partner seiner Kunden, der hilft dafür zu sorgen, dass Produkte zügig und unversehrt zum Bestimmungsort gelangen.





bergler industrieservices GmbH ist ein in Gelnhausen ansässiges Unternehmen, das sich auf Outsourcing-Dienste spezialisiert hat. Es übernimmt Aufgaben wie Verpacken, Konfektionieren, Montieren und die Lagerung, die ein Unternehmen nicht selbst übernehmen kann oder will. Sowohl bei der Konfektionierung als auch beim Verpacken sind hierbei keine Grenzen gesetzt.

bergler industrieservices GmbH

