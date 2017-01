Absorber Kühlbox – Der Star unter den Kühlboxen!

Die Absorber Kühlbox ist eine spezielle Form von Kühlbox. Der Unterschied zu den thermoelektrischen oder den Kompressor-Boxen ist die Technologie. Die Absorber Kühlbox hat den Vorzug, dass man sie mit Gas betreiben kann. Freunde von Camping kennen diese Box als Campingbox. Gerade wenn man mit dem Wohnmobil oder Wohnwagen auf Reisen ist, hat man sowieso eine Flasche Gas mit dabei. Daher lässt sich die Technologie von solch einer Box gut nutzen.



(firmenpresse) - Doch nicht nur die Campingfreunde freuen sich über diese Box. Neben dem Vorzug, dass man die Absorber Kühlbox mit Gas betreiben kann, hat sie noch einige Vorteile mehr. So ist es unter anderem möglich, die Absorber Kühlbox auf den Betrieb von 12 V oder 230 V zu betreiben. Was auf der einen Seite bedeutet, dass die Box auf einem Campingplatz an einem normalen Stromnetz angeschlossen werden kann. Da die Absorber Kühlbox aber auch unter 12 V arbeitet, ist sie ebenfalls in einem normalen PKW nutzbar. Aber auch für den LKW Fahrer ergeben sich gute Möglichkeiten. Der Fahrer kann sich auf seinen langen Touren, mit kühlen Getränken oder Speisen versorgen. Man kann hier durchaus behaupten, dass die vielseitige Betriebsmöglichkeit, ein großes Plus bei einer Absorber Kühlbox darstellt. Ein weiterer Vorteil ist die fast geräuschlose Arbeitsweise der Absorber Kühlbox. Was wiederum für die besondere Technologie spricht mit der die Box arbeitet. Denn hier wird keine mechanische Kühltechnologie benutzt. Daher ist die Box auch nahezu wartungsfrei und quasi geräuschlos. Menschen die solch eine Kühlbox benutzen, lieben gerade diesen Aspekt daran.



Die Absorber Kühlbox stellt mehr als eine weitere Alternative zu einer thermoelektrischen Kühlbox dar. Sie ist praktisch der Star unter den Kühlboxen. Doch welche Funktionen sollte eine gute Kühlbox überhaupt haben und welcher Hersteller ist der beste. Der Betreiber von https://absorberkuehlbox.com/ erklärt einem auf seiner Seite, genau worauf man achten sollte. Welche hervorragenden Eigenschaften und Funktionen auch schon zu einem guten Preis-/Leistungs-Verhältnis führen. Wissenswert ist aber auch, wie man mit 12 V/230 V oder Gasanschluss einen ca. 40 Liter Nutzinhalt auf bis zu 22 ° Celsius Umgebungstemperatur bringt. Das alles mit wenig Strom- oder Gasverbrauch.







