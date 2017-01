Sanft geglättet - Tipps für die Nassrasur

(ots) - Wichtig für eine perfekte Nassrasur ist eine

gute Vorbereitung. Die Gesichtshaut sollte zunächst gereinigt werden,

von Zeit zu Zeit ist ein Peeling sinnvoll. "Das entfernt

überschüssige Hautschuppen und beugt beispielsweise einem Einwachsen

von Barthaaren vor", erklärt der Apotheker Felix Holzwarth aus

Gladbeck im Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau". Bei trockener und

gereizter Haut empfiehlt sich eine Vorbehandlung mit etwas

Haarpflegeöl. Der Rasierschaum sollte nicht zu dünn aufgetragen

werden und möglichst zwei bis drei Minuten einwirken. Dadurch stellen

sich die Barthaare besser auf, werden weicher und sind leichter zu

schneiden. "Männer mit empfindlicher oder fettiger Haut greifen

besser auf ein Rasiergel zurück, weil solche Produkte einen

geringeren Fettanteil aufweisen", so der Apotheker. Den Rasierer

zunächst sanft in Wuchsrichtung ziehen. Falls erforderlich, kann man

ihn anschließend auch noch gegen die Wuchsrichtung führen. Als

Aftershave eignet sich Öl oder Balsam, um die Haut zu beruhigen. Von

alkoholartigen Aftershaves rät Holzwarth ab: "Sie desinfizieren zwar,

entziehen der Haut aber Fett."



