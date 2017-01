Ab 30.1. bei RTL II: "Achtung, die Dietrichs kommen!" (FOTO)

In "Achtung, die Dietrichs kommen! - Das Leben der etwas anderen

Millionärsfamilie" wollen Vater Jürgen, Mutter Vera, Tochter JayJay

und Sohn Niko es nach einer unverhofften 13-Millionen-Erbschaft

finanziell gehörig krachen lassen. Das denken zumindest die

Yacht-Verkäufer, High-Class-Makler und Nobelkarossenverkäufer, die

die Ruhrpott-Originale aufsuchen und sich dabei von einem Kamerateam

begleiten lassen - angeblich für eine Dokumentation. Wenn die

Dietrichs kommen, vergeht ihren Comedy-Opfern mitunter das Lachen.

Doch spätestens bei der Auflösung kehrt es zurück: Hinter der

vermeintlichen Millionärsfamilie stecken nämlich die Comedians Markus

Krebs, Christiane Olivier, JayJay Jackpot und Tobias von Freyend.



Schicke Villa, teure Autos und Shopping-Marathons - seitdem

Familie Dietrich aus dem Ruhrpott überraschend 13 Millionen geerbt

hat, wollen Vater Jürgen, Mutter Vera, Tochter JayJay und Sohn Niko

bei den oberen Zehntausend mitmischen. Doch wer sich im

Nobelrestaurant wie an der Currywurstbude aufführt, bringt die High

Society ganz schön durcheinander. Wo immer die Dietrichs auftauchen,

bricht Chaos aus - sei es bei einer exklusiven Villenbesichtigung,

beim Skikurs oder bei der Aufnahme von JayJays erster Single.

Glücklicherweise sind die Kameras immer dabei und halten den

unterhaltsamen Wahnsinn der vermeintlichen Millionärsfamilie und die

mitunter fassungslosen Reaktionen ihres Umfelds fest.



Erst bei der jeweiligen Auflösung stellt sich heraus, dass die

Dietrichs von den Comedians Markus Krebs, Christiane Olivier, JayJay

Jackpot und Tobias von Freyend gespielt werden, die ihr Umfeld

gehörig auf den Arm genommen haben.



