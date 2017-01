Talking about the Devil: So freuen sich Kritiker und Zuschauer auf den Start der Crime-Serie "Lucifer" am Mittwoch auf ProSieben (FOTO)

In der neuen Crime-Serie "Lucifer" (ab Mittwoch, 01.02.2017, 22:10

Uhr) trägt der Teufel schicke Anzüge, macht witzige Sprüche und

betreibt unter dem Namen Lucifer Morningstar einen hippen Nachtclub

in der Stadt der Engel. Damit nicht genug: Um neben seinem

ausschweifenden Sexleben noch mehr Spaß mit den Irdischen zu haben,

jagt er nebenher Verbrecher - und das erzeugt bei vielen Sündern

große Vorfreude!



Die Presse mag vor allem Hauptdarsteller Tom Ellis:



"[W]ie viele kleine Funken Tom Ellis aus der Rolle eines Typen

schlagen kann, der langsam zu sich selbst findet, lässt einen

staunen. Außerdem: Wer hätte nicht gerne einen unterhaltsamen, zu

jedem Regelbruch aufgelegten Engel der Gerechtigkeit mit Superkräften

zum Verbündeten?" - FAZ.net, Ursula Scheer



"Der Anreiz der Serie liegt [...] in ihrer augenzwinkernden

Auseinandersetzung mit der Teufelsmythologie und der Beleuchtung

Lucifers familiärer Beziehungen, für deren Aufarbeitung sich der

Teufel in Folge 2 sogar in Therapie begibt ... Teuflisch GUT" - TV

Spielfilm



Auch die ProSieben-Twitter-Gemeinde freut sich:



"Soooo eine geile Serie!!! Pflicht!" - (at)alphadogsnbg



"Danke fürs Lucifer zeigen! Freue mich schon höllisch!" -

(at)Chrissysklix



"DIE SERIE IST ZU GEIL FÜR MEIN LEBEN" - (at)nytralon



"Beste Serie zur Zeit meiner Meinung nach." - (at)Muezi



"Lucifer" (OT: "Lucifer") 13 Folgen der ersten Staffel Ab

Mittwoch, 1. Februar 2017, um 22:10 Uhr Zum ersten Mal im Free-TV USA

2016 Genre: Crime/Fantasy Creator: Tom Kapinos



