Alles zum letzten Tag des Transferfensters für jedermann frei empfangbar: "Deadline Day - das Original" am Dienstag auf Sky Sport News HD (FOTO)

-Sky Sport News HD berichtet am Dienstag, 31. Januar ab 7.00 Uhr

umfassend vom letzten Tag der Transferperiode aus Deutschland,

England, Italien und Österreich



-Unter anderem mit Stefan Effenberg, Andreas Müller, Andreas

Herzog und Axel Kruse als Gäste im Studio



-"Deadline Day - das Original" auf Sky Sport News HD im Free-TV

und im Livestream auf sky.de/ssnhd erstmals für jedermann frei

empfangbar



Wer wechselt? Wer bleibt? Welcher Klub wird nochmal aktiv? Bis zur

letzten Sekunde wird spekuliert, sondiert, verhandelt, gekauft und

verkauft, ehe am Dienstagabend um 18.00 Uhr das Transferfenster für

Vereine der Bundesliga und der 2. Bundesliga schließt. Bis dahin

müssen die Kaderplanungen der Vereine für die laufende Saison

abgeschlossen sein.



Die Telefone der Manager, Sportdirektoren, Spielerberater und

Trainer laufen heiß am "Deadline Day" und auch bei Sky Sport News HD

ist dieser Tag nicht wie jeder andere: Ab 7.00 Uhr morgens erstrahlt

Deutschlands erster und einziger 24-Stunden-Sportnachrichtensender im

traditionellen Gelb und berichtet rund um die Uhr von allen

Entwicklungen, Spekulationen und Abschlüssen auf dem Transfermarkt.



Nach dem Wechsel von Sky Sport News HD ins Free-TV ist der

"Deadline Day" in diesem Jahr erstmals für alle Fans frei empfangbar.



Effenberg, Müller, Herzog, Kruse und viele weitere Gäste im Studio



Im Studio werden alle Entwicklungen auf dem Transfermarkt von

hochkarätigen Gästen eingeordnet und bewertet. Zu Gast ist unter

anderem Andreas Müller, der aus der Sicht eines Sportdirektors auf

den Tag blickt und seine Erfahrungen teilen wird. Bis November 2016

leitete Müller die Geschicke bei Rapid Wien, zuvor war er in der

Bundesliga viele Jahre als Manager für die TSG Hoffenheim und den FC

Schalke 04 tätig.





Ebenfalls mit im Studio sind am "Deadline Day" Stefan Effenberg

und Axel Kruse sowie der ehemalige Co-Trainer der

US-Nationalmannschaft, Andreas Herzog. Sie alle sind in der Welt des

Fußballs bestens vernetzt und werden ihre Einschätzung zu den

aktuellen Entwicklungen und den Transfertrends des Winters abgeben.



Aber nicht nur im Studio, sondern auch an den Quellen werden

laufend Informationen zusammengetragen. Die Reporter von Sky Sport

News HD sind überall live vor Ort, wo die wichtigen

Transfer-Entscheidungen fallen, unter anderem in München, Dortmund,

Schalke, Wolfsburg und Leipzig.



Neben dem deutschen kommt auch der internationale Transfermarkt

nicht zu kurz: Nick Powell von Sky UK ist zu Besuch im Studio. Er

richtet den Fokus auf den Transfermarkt in England und spricht über

die Unterschiede zwischen dem "Deadline Day" in Deutschland und dem

auf der Insel. Als Experte für den italienischen Markt ist Pietro

Nicolodi von Sky Italia zu Gast.



Darüber hinaus berichten die Sky Sport News HD Reporter David

Marcour und Mario Harter live aus England. Während David Marcour sich

in Liverpool aufhält, um bei den letzten Aktivitäten von Jürgen

Klopps "Reds" dabei zu sein, meldet sich Mario Harter aus der

Unternehmenszentrale von Sky UK in London.



Der "Deadline Day" online



Auf sky.de/deadlineday können die Zuschauer online das aktuelle

Geschehen verfolgen. Auch auf Twitter (twitter.com/skysportnewshd)

teilen die Reporter von Sky Sport News HD unter dem Hashtag

#SkyTransfer nicht nur die aktuellsten Meldungen, sondern berichten

auch von aktuellen Gerüchten. Via Facebook Live können die Zuschauer

auch einen Blick hinter die Kulissen des "Deadline Day" bei Sky

werfen: Dort werden Live-Bilder der Reporter vor Ort, aber auch aus

dem Newsroom zu sehen sein.



Unter sky.de/ssnhd ist der frei empfangbare Livestream des Senders

abrufbar.



Sky Sport News HD empfangen



Seit dem 1. Dezember ist Sky Sport News HD im Free-TV und damit

für alle Sportfans über sämtliche Verbreitungswege (Satellit, Kabel,

IPTV, Web und Mobile) frei empfangbar. Ausführliche Informationen zum

Empfang von Sky Sport News HD sind unter sky.de/skysportnewshd

abrufbar.







