Ein gehörnter Ehemann auf Selbstfindungstrip in der New Yorker Comedyszene: "Crashing" im Februar exklusiv bei Sky

- Neue Comedyserie von "Girls"-Mastermind Judd Apatow und Pete Holmes

zeitgleich zur US-Ausstrahlung ab 19. Februar auf Sky

- Immer in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Originalfassung

auf Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket

- Unter anderem mit Stand-Up-Comedian Pete Holmes, T.J. Miller

("Silicon Valley"), Sarah Silverman ("Masters of Sex")





Nachdem er seine Gattin in flagranti mit einem Italo-Boxer im

Ehebett erwischt, muss Pete (Pete Holmes) sein neues Leben ordnen und

will endlich in New York Karriere als Stand-Up Comedian machen. Dumm

nur, dass der gute Pete völlig verkrampft und alles andere als witzig

ist: Die Comedyserie "Crashing" von und mit Pete Holmes startet in

der Nacht vom 19. auf den 20. Februar, parallel zur US Ausstrahlung

und ist in der Originalfassung auf Sky On Demand, Sky Go und Sky

Ticket verfügbar. Die lineare Ausstrahlung ist erfolgt

voraussichtlich im Frühsommer 2017 auf Sky Atlantic HD.



Peter Schulz, Senior Vice President Programming & Planning bei Sky

Deutschland: "Pete Holmes und Judd Apatow schufen eine Hommage an die

New Yorker Theaterwelt. 'Crashing' ist eine Serie über die Entdeckung

des Humors, der Schönheit und der Demut in der verrückten Räuberhöhle

der Comedyszene im Big Apple, die einen mitreißt und herzhaft lachen

lässt."



Über "Crashing":



Pete glaubt, mit Jessica (Lauren Lapkus) eine glückliche Ehe zu

führen. Umso größer ist der Schock, als er sie in flagranti mit einem

italienischstämmigen, durchtrainierten Boxer im eigenen Ehebett

erwischt. Nachdem er dadurch gewaltsam aus seiner heilen Vorort-Welt

in Brooklyn hinauskatapultiert wurde, versucht Pete seine Karriere

als Stand-Up Comedian zu forcieren und muss manch harte Lektion über

das Leben an sich und die New Yorker Comedyszene lernen. Der vormals

behütete und verkrampfte Mittdreißiger steht plötzlich ohne feste



Bleibe da und poltert von einer fremden Couch zur nächsten. Dabei

trifft er auf die unterschiedlichsten Künstler der Szene - vom

zynischen Guru Artie Lange über den unverschämt provokativen T.J.

Miller, die wohlwollend motivierende Sarah Silverman - und lernt

endlich das echte Leben kennen.



In den USA ist er derzeit einer der beliebtesten Stand-Up

Comedians, in Deutschland ist Pete Holmes noch relativ unbekannt und

muss sich seine Fangemeinde erst noch erobern. Gedreht in den Straßen

New Yorks und lose auf den eigenen Erlebnissen und Erfahrungen als

Comedian basierend, verkörpert der 37-Jährige, der unter anderem in

John Olivers "New York Stand Up Show" und der "Late Night with Jimmy

Fallon" auftrat, einen naiven und verklemmten Möchtegern-Komiker, der

seinen Weg finden muss.



Facts:



Originaltitel: "Crashing", Comedyserie, 6 Episoden, je ca. 30

Minuten, USA 2016. Regie: u.a. Judd Apatow. Drehbuch: Pete Holmes,

Jamie Lee, Judd Apatow. Ausführende Produzenten: Pete Holmes, Judd

Apatow. Darsteller:Pete Holmes, T.J. Miller, Sarah Silverman, Artie

Lange, Jim Norton, Hannibal Burress, Rachel Ray.



Ausstrahlungstermin:



Ab 19.2.2017 parallel zur US-Ausstrahlung jeweils in der Nacht von

Sonntag auf Montag in der Originalfassung auf Sky On Demand, Sky Go

und Sky Ticket. Voraussichtlich im ersten Halbjahr 2017 linear auf

Sky Atlantic HD.



Über Sky Atlantic HD:



Sky Atlantic HD zeigt die herausragenden Programme von HBO, dem

erfolgreichsten US-Premiumsender. Neben bei Kritikern und Zuschauern

gleichermaßen beliebten Serien wie "Die Sopranos", "Six Feet Under -

Gestorben wird immer" und "The Wire" gibt es exklusive TV-Premieren

der neuesten HBO-Produktionen wie "Westworld" und "Game of Thrones -

Das Lied von Eis und Feuer" zu sehen. Darüber hinaus präsentiert Sky

Atlantic HD außergewöhnliche Serien von Showtime, wie z.B. "Billions"

oder "Californication", sowie ausgewählte Produktionen wie "Masters

of Sex" und "House of Cards". Alle Serien sind sowohl in Deutsch als

auch in englischer Originalfassung verfügbar. Darüber hinaus werden

ausgewählte Inhalte plattformunabhängig und auf Abruf über Sky On

Demand, Sky Go und Sky Ticket bereitgestellt und können somit völlig

flexibel abgerufen werden. Sky Ticket ist als eigenständiger Service

- mit monatlicher Laufzeit - der flexible Weg zu Premium-Inhalten von

Sky.



Über Sky On Demand:



Mit Sky On Demand erhalten Abonnenten mit einem Sky+ Receiver ohne

Zusatzkosten Zugang zu ihrem Sky Programm auf Knopfdruck: Tausende

Inhalte, inklusive der aktuellsten Filme, Serienhits und Sky

Eigenproduktionen, hochwertige Dokumentationen, zahlreiche

Kindersendungen sowie exklusive Sporthighlights und die Bundesliga

Collection auf Abruf und ohne Werbeunterbrechung. Dafür müssen Kunden

lediglich den Sky+ Festplattenreceiver mit dem Internet verbinden -

per Sky WLAN-Modul oder Netzwerkkabel - und den blauen Knopf auf

ihrer Fernbedienung drücken. Als Teil des Sky Entertainment Pakets

können damit zusätzlich komplette Staffeln der neuesten und besten

Serien unter Sky Box Sets abgerufen werden.



Diese Mitteilung ist im Internet unter www.info.sky.de abrufbar.

Weitere Informationen finden Sie zudem unter www.sky.de/serie sowie

auf der Facebookseite www.facebook.com/DeineSkySerien.



Über Sky Deutschland:



Mit über 4,8 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2

Milliarden Euro ist Sky in Deutschland und Österreich

Pay-TV-Marktführer. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport,

Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen und Dokumentationen. Sky

Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil von

Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. Mehr als 22 Millionen

Kunden in fünf Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wann

immer und wo immer sie wollen (Stand: 31.12.2016).







