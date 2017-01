neues deutschland: Brandenburgs Finanzminister Görke: Kreisreform angesichts Bevölkerungsentwicklung unerlässlich

(ots) - Brandenburgs Finanzminister Christian Görke (LINKE)

hält die von der rot-roten Regierungskoalition geplante

Kreisgebietsreform für unerlässlich. Als wichtigste Gründe dafür

führte Görke, der zugleich stellvertretender Ministerpräsident des

Landes ist, im Gespräch mit der in Berlin erscheinenden Tageszeitung

"neues deutschland" (Montagausgabe) die Bevölkerungsentwicklung sowie

wachsende Verwaltungsausgaben an. Für die bisher kreisfreien Städte

Brandenburg/Havel, Frankfurt (Oder) und Cottbus, die in den

angrenzenden neuen Landkreisen aufgehen sollen, ergäben sich

zumindest finanziell nur Vorteile.



Nach Überzeugung des Finanzministers sei vor allem außerhalb des

Berliner Speckgürtels, in der Prignitz oder auch in Elbe-Elster ein

massiver und anhaltender Einwohnerschwund zu verzeichnen.



»Im Westhavelland ist jeder Zweite über 60 Jahre alt. Das heißt,

der Anteil derer, die Steuern zahlen, wird geringer. Wir haben

landesweit momentan 24 Prozent Rentner, dieser Anteil wird bis 2040

auf rund 37 Prozent steigen«, sagte Görke dem "nd". Parallel gehe der

Anteil der Erwerbstätigen deutlich zurück. Das könne man nicht

negieren. »Im Ergebnis werden 2040 55 Prozent der Brandenburger auf

90 Prozent der Landesfläche leben, die übrigen 45 Prozent leben dann

im Berliner Umland. Es ist klar, dass die Prignitz mit dann knapp 58

000 Einwohnern nicht eine gesamte Kreisverwaltung finanzieren könnte

wie der Landkreis Potsdam-Mittelmark mit dann knapp 200âEUR...000

Einwohnern«, so Görke.



Der Minister erinnerte daran, dass alle Städte, Gemeinden und

Landkreise Brandenburgs zusammengenommen im Jahre 2002

Personalausgaben von weniger als 1,5 Milliarden Euro hatten. Das

waren fast 600 Euro je Einwohner. Nicht zuletzt durch Tariferhöhungen

seien die Personalkosten bis 2015 auf insgesamt knapp zwei Milliarden

Euro beziehungsweise auf rund 800 Euro je Einwohner gestiegen.



Insbesondere jene Kreisverwaltungen, die für weniger Einwohner

zuständig sind als andere, würden große Probleme bekommen, ihre

Tätigkeit weiterhin zu finanzieren und für die Bürger da zu sein.



Aktuell gibt es in Brandenburg 14 Landkreise und vier kreisfreie

Städte. Nach den Plänen der Landesregierung sollen davon im Jahr 2019

neun Landkreise und die kreisfreie Landeshauptstadt Potsdam übrig

bleiben.







