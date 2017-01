Die Nachfrage nach Detektivdienstleistungen steigt weiter dynamisch

Renommierte Detekteien bieten Unternehmen und Privatpersonen lokal zugeschnittene und abgestimmte Einsatzkonzepte zur Erhebung beweislastigen Materials.

Gefragt sind renommierte, bundesweit und weltweit autark agierende Privatermittler und Wirtschaftsde

(firmenpresse) - Detektivbüros sind extrem kundenorientierte Dienstleistungsunternehmen. Sie sind das Interface - die Schnittstelle also zwischen Syndikus und Mandantschaft. Wirtschaftsdetekteien beispielsweise erheben für Unternehmer und Unternehmen in höchstdiskreter Art und Weise Beweisfakten bei kollidierenden Interessen mit Firmen im In- und Ausland. Wirtschaftsdetektive weisen außerdem erhebliche dienstliche Pflichtverletzungen nach und unterstützen die Wirtschaft sich aktiv gegen unlautere Geschäfte und Know-how-Abschöpfung zur Wehr zu setzen. Die Nachfrage nach Detektivdienstleistungen steigt weiter dynamisch. Das zeigt sich auch im Bereich der privatdetektivischen Aufträge. Das Handlungsfeld der Privatermittler ist vielfältig. Deutsche Privatdetekteien bieten große Potentiale bei der Erhebung beweisfähigen Materials zu zivilrechtlichen und strafrechtlichen Sachverhalten im bürgerlichen Sektor.



Genaues Zuhören und Klienteninteressen aufnehmen



Die detektivische Maßnahme startet bereits bei der ersten Kontaktaufnahme mit dem Anruf bei der Detektei und endet, gar nicht so selten, erst nach Monaten mit der Zeugenaussage der Detektive bei Gericht. Was Firmen- und Privatkunden von einer Detektei erwarten ist Verlässlichkeit. Informationen sind alles. Durch ein genaues Zuhören wollen renommierte Detekteien von der ersten Minute an Klienteninteressen aufnehmen. Es geht um eine verlässliche Verbindung aller Beteiligten. Insbesondere das detektivische Handling sollte sich schlüssig mit der Strategie des Auftraggebers und dessen Rechtsbeistands verzahnen. Geschäftsführer der DSD Detektiv SYSTEM Detektei ® GmbH Steffen Randel: "Wir wollen investigative Taktiken nicht um der Taktik willen, sondern aus den Klientenbedürfnissen heraus entwickeln. Einfluss auf die tragfähige Gestaltung des Detektei-Einsatzes nehmen praktisch alle Parteien der Aktion - Auftraggeber, Rechtsanwalt und das involvierte Detektivbüro."



Lokal zugeschnittene und abgestimmte Detektei-Einsatzkonzepte





Es wird in der Regel Handlungsdruck verkündet wenn das Detektei-Telefon läutet. Solvente Privatleute und Unternehmensmanager sind anspruchsvoll und wissen genau, was sie von einer renommierten Detektei erwarten dürfen: Zeitgenaue Lieferung von Informationen bei maximaler Diskretion und Konspiration. Die geheimzuhaltenden Ermittlungen und Beobachtungen werden den Kundenanforderungen entsprechend exakt fokussiert. Dabei sind unter Anderem lokale Gegebenheiten entscheidend und bei der Auswahl der zum Einsatz kommenden Privatdetektive und Wirtschaftsdetektive zu berücksichtigen. Aus dem gestalterischen Dialog soll also personelle Effizienz in allen Teilen der detektivischen Operation erzeugt werden. Die verdeckte Observation einer oder mehrerer Verdachtspersonen ist immer eine heikle Phase in der Beweiserhebung. Entscheidendes Erfolgskriterium ist die Zusammenstellung eines Detektei-Teams mit einem Querschnitt verschiedener Kompetenzen. Die Kooperation aller Beteiligten Observantinnen und Observanten ist auch hier gefordert.



Optimierungsstrategien machen eng getaktete Einsatzzeiten möglich



Ist der Detektei-Auftrag erteilt, heißt es Ärmel hochkrempeln. In den allermeisten Fällen beherrscht Zeit- und Termindruck die Rechercheabläufe. Es sind Optimierungsstrategien, die eng getaktete Einsatzzeiten im Detektivbüro möglich machen sollen. Moderne Detekteien haben altbewährte und neue Einsatzpotenziale im Portfolio. Dabei wächst ihre Rolle stetig - aber auch die Anforderungen. Bewährte Verfahren, beispielsweise der getarnten und personalbasierten Beobachtung, greifen selbst in der heutigen digitalisierten Welt. Gleichwohl reichen theoretische Konzepte zur Lösung bestehender Herausforderungen im Recherchebüro nicht aus. Der Einzelfall verlangt immer nach individuellen Lösungen. Im Schulterschluss mit dem Betriebsjuristen, der Anwaltssozietät für Wirtschaftsrecht oder dem Advokat für allgemeines Zivil- und Zivilprozessrecht, leisten etablierte deutsche Wirtschaftsdetekteien und Privatdetekteien aktive Unterstützung zur Durchsetzung unternehmerischer und privatrechtlicher Ziele. So schaffen Wirtschaftsdetektive mit greifende Voraussetzungen, um die Verhältnisse im Unternehmen wieder vom Kopf auf die Füße zu stellen. Privatdetektive schauen verdeckt zu, wenn fremdgegangen wird, der Unterhaltspflichtige nicht angegebene Einnahmen beiseite schafft und Stalker ihrer perfiden Aktivitäten nachgehen.







