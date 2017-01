Buchvorstellung: Evolution der Weltbilder

Die Philosophin Susanna Berndt geht der Frage nach, warum auf einer mythischen Weltsicht gründende Überzeugungen selbst in grundsätzlich wissenschaftsorientierten Gesellschaften vielerorts für rational gehalten werden, und zeigt auf, wie wichtig gerade in der heutigen Zeit die Suche nach brauchbaren Lösungen für den Umgang mit mythischen Interpretationen der Lebenswelt ist.

(firmenpresse) - Dem Credo des wissenschaftsorientierten Weltbildes folgend, verringert sich der Spielraum für mythische Daseinsdeutungen unaufhaltsam. Eine kritische Betrachtung der sozialen und politischen Verhältnisse zu Beginn des 21. Jahrhunderts zeigt jedoch: Nicht nur religiöse und politische Institutionen, auch populistische Bewegungen können in Krisenzeiten auf mythischen Grundannahmen beruhende Vorstellungen bei mehr oder minder großen Teilen der Bevölkerung schnell wiederbeleben. Diese als irrationalen Aberglauben zu belächeln oder gar zu ignorieren, scheint in Anbetracht gegenwärtiger politischer und sozialer Problemlagen wenig sinnvoll zu sein.

Die promovierte Philosophin und Kunsthistorikerin Susanna Berndt stellt ausgewählte zentrale Merkmale und Theorien beider Weltdeutungen vor und einander gegenüber, um der Frage nachzugehen, ob sich aus der kritischen Auseinandersetzung mit den Mythen vergangener Kulturen brauchbare Impulse für einen rationalen Umgang mit auf mythischen Vorstellungen basierenden Ansichten in grundsätzlich wissenschaftsorientierten Gesellschaften gewinnen ließen.

Es zeigt sich, dass die kritische Mythenforschung durchaus dazu anregen kann, auf kreative Weise nach vernünftigen Lösungsansätzen zu suchen: beispielsweise für menschliche Lebensprobleme wie dem Bedürfnis nach Orientierung oder für gegenwärtige soziale Konflikte im Rahmen von politischen, religiösen und ökonomischen Machtansprüchen. Zudem bietet sie die geeignete Plattform, um die mit ideologischen Dogmatisierungen und Instrumentalisierungen verbundenen Gefahren aufzuzeigen.





Über das Buch

Titel: Evolution der Weltbilder: Mythische Weltanschauungen im Kontext wissenschaftsbasierter Daseinsdeutung

Autorin: Susanna Berndt

Taschenbuch, 236 Seiten, 39,99 EUR

Buch-ISBN: 978-3-95935-352-6

PDF- eBook-ISBN-978-4-95935-353-3



Über die Autorin:

Die promovierte Philosophin und Kunsthistorikerin Susanna Berndt arbeitete als Chefredakteurin, Textchefin und freie Wirtschaftsjournalistin für verschiedene Online- und Printmedien. Der Fokus ihrer philosophischen und wissenschaftlichen Arbeit liegt neben der Erforschung alt- und außereuropäischer Kulturen vor allem im Bereich sozial- und wissenschaftsphilosophischer Themen sowie der Praktischen und Interkulturellen Philosophie.



Susanna Berndt

