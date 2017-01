NOZ: NOZ: Linken-Chefin Kipping hat Zweifel am Veränderungswillen des SPD-Kanzlerkandidaten Schulz

(ots) - Linken-Chefin Kipping hat Zweifel am

Veränderungswillen des SPD-Kanzlerkandidaten Schulz



Linke sieht nach Rede viele Fragen offen - "Zu Besteuerung von

Reichtum nichts gesagt"



Osnabrück. Linken-Chefin Katja Kipping hat Zweifel am

Veränderungswillen des SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz. Ob Schulz

wirklich die SPD-Forderung nach "mehr Gerechtigkeit" erfüllen werde,

sei nach seiner ersten Rede "immer noch offen", sagte Kipping der

"Neuen Osnabrücker Zeitung" (Montag). Die Ankündigung gebührenfreier

Bildung von der Kita bis zur Uni sei wichtig. "Aber ausgerechnet bei

einer der Kernfragen der sozialen Gerechtigkeit, der angemessen

Besteuerung von Reichtum, blieb er mit der Forderung nach

Steuergerechtigkeit im Allgemeinen", kritisierte die Linken-Chefin.

Eine rot-rot-grüne Regierung hänge von Inhalten und nicht vom

Personal ab. Die Linke werde die SPD an ihren Taten messen, erklärte

Kipping.







