Internationale Grüne Woche Berlin 2017 A b s c h l u s s b e r i c h t: Mehr Leitmesse denn je (FOTO)

(ots) -

29. Januar 2017 - (Den vollständigen Abschlussbericht mit vielen

Zitaten der an der Grünen Woche 2017 Beteiligten und

zusammenfassenden Ergebnissen finden Sie hier: http://ots.de/rLqIa)



Agrarpolitischer Austausch im globalen Kontext - Knapp 400.000

Messe- und Kongressbesucher - Konsumfreudiges Publikum gab 48

Millionen Euro aus - Partnerland Ungarn hoch zufrieden



Die Internationale Grüne Woche Berlin 2017 hat einmal mehr ihre

Funktion als Leitmesse des nationalen und internationalen

Agribusiness' unterstrichen. Vom 20. bis 29. Januar zeigten 1.650

Aussteller aus 66 Ländern einen umfassenden Überblick über den

Weltmarkt der Ernährungsindustrie sowie eine Leistungsschau der

Landwirtschaft und des Gartenbaus. Die Diskussionen um "Tierwohl",

die Qualität und Sicherheit unserer Nahrungsmittel sowie die

Sicherung der Welternährung bei einer stetig steigenden

Weltbevölkerung prägten unter anderem den Verlauf der Messe. Hoch

zufrieden äußerte sich das diesjährige Partnerland Ungarn zum

Messeverlauf, das sich mit Spezialitäten aus allen Landesregionen

präsentierte. Die Bundesregierung beteiligte sich mit dem

Landwirtschafts-, Entwicklungs- und Umweltministerium auf der Messe

und entsandte fünf Bundesminister zu Informationsbesuchen auf das

Berliner Messegelände. 83 Ressortminister aus allen Kontinenten

reisten nach Berlin - mehr als je zuvor. Höhepunkt des fachlichen

Rahmenprogramms war das Global Forum for Food and Agriculture (GFFA)

mit dem Leitthema "Landwirtschaft und Wasser - Schlüssel zur

Welternährung". An der dreitägigen Konferenz nahmen auch die

Spitzenvertreter der internationalen Land- und Ernährungswirtschaft

teil.



Dr. Christian Göke, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe

Berlin GmbH: "Das Qualitätsniveau der Grünen Woche hat mit der

diesjährigen Veranstaltung eine neue Dimension erreicht. Der



agrarpolitische Dialog mit über 80 Landwirtschaftsministern aus allen

Kontinenten, der globale Austausch mit den Spitzenvertretern des

nationalen und internationalen Agribusiness' sowie die

erlebnisorientierten Präsentationen im Ausstellungsbereich waren die

Gütekriterien der 82. Grünen Woche. Und diese Faktoren machen die

Grüne Woche zu dem, was sie heute ist: die weltweit bedeutendste

Ausstellung für Landwirtschaft, Ernährung und Gartenbau."



Die Messe Berlin rechnet bis Sonntagabend mit knapp 400.000 Messe-

und Kongressbesuchern auf der Grünen Woche 2017. Zusätzlich zum

Besucheraufkommen hielten sich im Tagesdurchschnitt rund 10.000

Beschäftigte wie Aussteller und Standpersonal, Service- und

Dienstleistungskräfte sowie Medienvertreter in den Messehallen auf.

Die Pro-Kopf-Ausgaben der Messegäste lagen wie im letzten Jahr bei

über 120 Euro und bescherten den Ausstellern Umsätze von mehr als 48

Millionen Euro.



Grüne Woche strahlt weit über Berlins Landesgrenzen hinaus



4.820 Medienvertreter aus 65 Ländern verbreiteten rund um den

Globus Nachrichten von der Grünen Woche. Die internationale

Berichterstattung, verbunden mit vielfältigen Reportagen über die

Wirtschaft und Kultur, die Unterhaltungs- und Freizeitangebote der

Hauptstadt, bescherte Berlin einen zusätzlichen Werbeeffekt, von dem

die Stadt nachhaltig profitiert. Durch die Ausgaben der auswärtigen

Besucher und Aussteller generierte die Grüne Woche einen

Kaufkraftzufluss von rund 150 Millionen Euro für die

Hauptstadtregion.



Nächster Termin: 19. bis 28. Januar 2018



Veranstaltet wurde die Internationale Grüne Woche Berlin 2017 von

der Messe Berlin GmbH. Ideelle Träger waren der Deutsche

Bauernverband (DBV) sowie die Bundesvereinigung der Deutschen

Ernährungsindustrie (BVE). Die 83. Internationale Grüne Woche Berlin

findet vom 19. bis 28. Januar 2018 auf dem Berliner Messegelände

statt.



Weiteres Pressematerial:



Diese Presse-Information, 250 Meldungen aus dem Tagesgeschehen der

Grünen Woche 2017, rund 850 aktuelle Presse-Fotos und 290 historische

Aufnahmen, 17 O-Töne und Videos zur redaktionellen Verwendung finden

Sie auch im Internet: www.gruenewoche.de/Presse.







Pressekontakt:

Messe Berlin GmbH

Wolfgang Rogall

Stellv. Pressesprecher

und PR Manager

Messedamm 22

14055 Berlin

T +49 30 3038-2218

rogall(at)messe-berlin.de



Original-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Messe Berlin GmbH vo5-0245.jpg mam-273897-450990-de.jpg mam-274257-

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 29.01.2017 - 17:01

Sprache: Deutsch

News-ID 1449659

Anzahl Zeichen: 4877

Kontakt-Informationen:

Firma: Messe Berlin GmbH vo5-0245.jpg mam-273897-450990-de.jpg mam-274257-

Stadt: Berlin





Diese Pressemitteilung wurde bisher 101 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung