neues deutschland: Zum neuen SPD-Vorsitzenden

(ots) - Martin Schulz beherrscht das Einmaleins des

Regierungspolitikers spielend - eine noch so trübe Lage als Erfolg zu

verkaufen. In seiner Antrittsrede hat er dies demonstriert und sich

damit als geeigneter Nachfolger Sigmar Gabriels erwiesen. Als Retter

der SPD dürfte er aber schon mit dieser ersten Rede abgewirtschaftet

haben. Denn die entscheidende Frage, die Schulz zu beantworten hatte,

lautet: Was läuft falsch, was muss die SPD deshalb anders machen als

bisher? Schulz' Antwort heißt: Nichts! Weil alles schon super läuft.

Das Dilemma, in dem die SPD steckt, ist das zwischen ihrem

Machtanspruch und den Interessen der Menschen, die sich aus diesem

Machtanspruch eine Verbesserung ihrer Lage versprechen können. Schulz

verkündet den Machtanspruch: Ich will Bundeskanzler werden. Sonst

nichts. Er verschweigt, warum jemand, der sich von der SPD abgewandt

hat, ihr nun seine Stimme geben sollte. Selbst die nachgeordnete

Frage beantwortete Schulz nicht: Wo er angesichts der realen Lage der

Partei in Umfragen denn Bündnispartner seiner geplanten

Machtübernahme sieht. Kein Wandel, keine Bündnispartner für einen

solchen - da passt ins Bild, dass Schulz die Übernahme des

Parteivorsitzes selbst - wie schon Gabriel - als Deal zweier Kumpels

behandelt. »Ein toller Typ«, das reicht. Und passt ins Bild jener

Menschen von Politik, die ihr inzwischen jede Glaubwürdigkeit

absprechen. Da fehlte nur noch, dass Schulz den Anspruch erhebt, die

SPD müsse nun »stärkste politische Kraft« werden. Ja, und auch das

hat er.







