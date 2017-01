Südwest Presse: Kommentar zum Skandal der Bundeswehr

(ots) - Aktiv. Attraktiv. Anders." So lautet der PR-Slogan,

mit dem die Bundeswehr um Nachwuchs wirbt. Zu nichts weniger als

einem der attraktivsten Arbeitgeber Deutschlands will

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) die Truppe

umbauen; zu einer modernen, familienfreundlichen Armee, in der Frauen

Karriere machen und die Kinderkrippe in der Kaserne steht. Da sind

die entwürdigenden Gewalt- und Sex-Rituale von Pfullendorf ein herber

Schlag ins Kontor. Sie zeigen, wie groß die Kluft zwischen Anspruch

und Wirklichkeit noch ist - aber auch, wie dringend nötig der

angestoßene Wandel ist. Die Bundeswehr hat nicht nur ein

Image-Problem. Es gelingt ihr kaum, auf einem engen Arbeitsmarkt

passenden Nachwuchs zu finden. Bei einem Job, der in Kriegsgebiete

führen kann und niemanden reich macht, kein Wunder. Die bunten

PR-Versprechen können auch nicht übertünchen, dass die Bundeswehr

noch immer eine Art Parallelgesellschaft ist, an deren

skandalträchtigem Eigenleben schon etliche Minister gescheitert sind.

Von der Leyens Versuche, verkrustete Strukturen aufzubrechen, sind

aller Ehren wert - doch im Herbst ist die Truppe die unbequeme Chefin

wohl erst mal los. Und dann? Man kann die Geschehnisse von

Pfullendorf auch umdeuten als Zeichen, das Hoffnung macht. Es kommt

vielleicht nicht von ungefähr, dass ein weiblicher Offizier die

Quälereien gemeldet hat. Wenn die Bundeswehr wirklich attraktiv

werden soll, dann muss der eingeschlagene Weg, frischen Wind

reinzubekommen, weitergehen. Das heißt: Mehr Transparenz, moderne

Führungskultur, mehr Frauen. Biotope für Dumpfbacken in Uniform

braucht kein Mensch.







