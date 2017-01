Straubinger Tagblatt: Für die SPD wirkt Martin Schulz wie eine Vitaminbombe

(ots) - Der große Vorteil von Martin Schulz ist, dass er

im Gegensatz zu seinen gescheiterten Vorgängern Steinmeier und

Steinbrück nie in der Bundespolitik tätig war, nie der Regierung

angehört hat und ohne die Einbindung in die Bundestagsfraktion wie in

das Kabinett frei und unabhängig auftreten wird. Ohne diese Fußfessel

kann Schulz als frische Kraft von außen glaubwürdiger, als es Gabriel

gekonnt hätte, den versprochenen Neuanfang verkörpern. Für die SPD

wirkt Schulz wie eine Vitaminbombe - sie glaubt wieder an sich

selber.







Pressekontakt:

Straubinger Tagblatt

Ressortleiter Politik/Wirtschaft

Dr. Gerald Schneider

Telefon: 09421-940 4449

schneider.g(at)straubinger-tagblatt.de



Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Straubinger Tagblatt

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 29.01.2017 - 19:01

Sprache: Deutsch

News-ID 1449669

Anzahl Zeichen: 884

Kontakt-Informationen:

Firma: Straubinger Tagblatt

Stadt: Straubing





Diese Pressemitteilung wurde bisher 69 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung