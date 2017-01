Badische Neueste Nachrichten: Vitaminbombe - Kommentar von Martin Ferber

(ots) - Beliebtheit allein ist kein Kriterium. Auch die

einst wie Stars gefeierten "Stones", Frank-Walter Steinmeier und Peer

Steinbrück, lagen in den Meinungsumfragen weit vorne, als sie 2009

und 2013 zu Kanzlerkandidaten der SPD gekürt wurden, ihre Popularität

galt als gewichtiges Pfund im Kampf um die Macht. Und dennoch

verloren sie die Wahlen krachend. Denn es fehlte ihnen an einer

überzeugenden Botschaft, warum der Wähler ihnen seine Stimme geben

sollte. Weder konnten sie einer nach der Regierung Schröder zutiefst

verunsicherten SPD den Glauben an sich selbst zurückgeben, noch

gelang es ihnen, glaubhaft für einen Regierungswechsel zu werben, da

es ihnen schlicht an einer eigenen Machtoption fehlte. So landete die

SPD erst in der Opposition, dann als Juniorpartner an der Seite der

Union.







