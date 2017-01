Stuttgarter Nachrichten: zum Bundeswehrskandal

(ots) - Die Exzesse in der Ausbildungskaserne der

Bundeswehr in Pfullendorf stehen in einer unrühmlichen Reihe mit

früheren Skandalen in Mittenwald, Zweibrücken, Coesfeld oder

Hammelburg. Überall wurden Soldaten von Kameraden oder Vorgesetzten

menschenunwürdig behandelt. Dass sich so etwas nicht herumspricht an

einem Standort, ist schwer vorstellbar. Besonders verwerflich wäre

es daher, wenn Ausbilder die Missstände mitbekommen, aber großzügig

darüber hinweg gesehen hätten - wenn sie das überzogene

Männlichkeitsgehabe als Ausdruck von Härte einer selbst ernannten

Elite verharmlost hätten.







