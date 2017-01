Neue Westfälische (Bielefeld): Schulz zum SPD-Kanzlerkandidaten nominiert

Echte Alternative

Jörg Rinne

(ots) - Martin Schulz hat die Antrittsrede gehalten, die

die SPD-Anhänger von ihm hören wollten. Kämpferisch und selbstbewusst

sucht der Merkel-Herausforderer die Nähe zu den Leistungsträgern

dieser Gesellschaft. Er schaut dabei nicht in die Management-Etagen

der Banken-Türme oder Automobilwerke, sondern wendet sich an die

klassische SPD-Klientel: Bürger, die den Laden am Laufen halten, wie

er sagt. Das Ziel ist klar. Wenn es am 24. September zum Sieg bei der

Bundestagswahl reichen soll, muss die deutsche Sozialdemokratie zum

Aufbruch blasen. Das Wort "Gerechtigkeit" darf keine hohle Phrase

bleiben, sondern muss in handfeste Politik umgesetzt werden. Schulz

hat die Fähigkeit, dies zu artikulieren. Ob Steuergerechtigkeit,

Lohnerhöhungen in Pflegeberufen oder Mietprobleme in Ballungszentren

- Schulz spricht die Sprache der Betroffenen. Er versucht, sich vom

derzeit kritisch beäugten politischen Establishment abzusetzen. Als

Berliner Neuling mag ihm dies sogar gelingen. Doch der Weg ins

Kanzleramt ist noch lang. Nicht nur die derzeitige Hausherrin steht

ihm dabei im Weg. Er selbst muss authentisch bleiben, um die Stimmen

der Unzufriedenen kämpfen und sich als wirkliche Alternative für

Deutschland anbieten. Und damit auch die rechten Marktschreier

zurechtstutzen.







Pressekontakt:

Neue Westfälische

News Desk

Telefon: 0521 555 271

nachrichten(at)neue-westfaelische.de



Original-Content von: Neue Westf?lische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Neue Westfälische (Bielefeld)

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 29.01.2017 - 20:15

Sprache: Deutsch

News-ID 1449678

Anzahl Zeichen: 1663

Kontakt-Informationen:

Firma: Neue Westfälische (Bielefeld)

Stadt: Bielefeld





Diese Pressemitteilung wurde bisher 94 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung