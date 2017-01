Informationsservice zum Förderprogramm "Digitalbonus Bayern"

In Gesprächen mit Kunden hat Wolfgang Graßhof, Geschäftsführer des Software-Dienstleisters WOGRA aus Augsburg, bereits früher schon gemerkt, dass viele mit dem Begriff "Digitalisierungsstrategie" nichts anfangen können. Was sollen sie denn auch digitalisieren? Es werden doch bereits Excel-Tabellen geführt. Sogar mit Diagrammen! Und die Kundendaten liegen auch gesammelt auf einem zentralen Laufwerk. Nach Name sortiert. Ist doch bereits alles somit digitalisiert, oder?

Bei einigen hat er das Förderprogramm "Digitalbonus" angesprochen, da Hr. Graßhof gemerkt hat, dass kleine und mittlere Unternehmen eine unglaubliche Angst vor einer Kostenexplosion haben, wenn sie ein Digitalisierungs-Projekt tatsächlich angehen würden. Doch viele wussten gar nicht, was genau dahinter steckt! Eine Förderung ist es, ja. Aber unter welchen Bedingungen kriegt man die? Muss man da mit zertifizierten Dienstleistern mitarbeiten, die wiederum teuer erscheinen?



"Wir möchten die KMU ermuntern, sich mit der Förderung auseinander zu setzen, denn sie ist eine große Unterstützung und kann für viele Dinge genutzt werden." so Wolfgang Graßhof. Eine wichtige Information, die viele nicht kannten, gab er gleich weiter: Es ist keine Zertifizierung des Dienstleisters erforderlich! Kleine und mittlere Unternehmen, für die das Förderprogramm gedacht ist, können mit einem Unternehmen zusammenarbeiten, dem sie vertrauen, bei dem sie sich gut aufgehoben fühlen und bei dem sie wissen: Die verstehen das Problem und helfen meinem Unternehmen zu einer Lösung - oder einer Innovation, die uns voranbringt!



Alles weitere hat das Team der WOGRA unter http://www.digitalbonus-augsburg.de und http://www.digitalbonus-muenchen.de zusammengefasst.



Schon wieder so eine langweilige Zusammenfassung wie sie alle machen? Nein. Denn WOGRA hat ein Chatmodul integriert, bei dem Interessenten zu den Geschäftszeiten (Mo - Fr, 09:00 bis 17:00 Uhr) einen Digitalisierungs-Experten kontaktieren und so schnell und unkompliziert ihre Fragen stellen können. Außerdem können unverbindliche Anfragen zur Kontaktaufnahme oder auch eine Bitte um Rückruf gesendet werden.



Die Experten der WOGRA sind auch per Email erreichbar: digitalbonus(at)wogra.com





http://www.wogra.com



WOGRA hilft mittelständischen und großen Unternehmen dabei , die komplexen Aufgaben der digitalen Transformation umzusetzen. Dabei unterstützt das Augsburger Unternehmen bei Themen wie der Verbesserung der Kundensicht und -erlebnisse, der Vereinfachung von Unternehmens-prozessen oder bei der Umsetzung neuer Geschäftsideen und –modelle. Geschäftsführer Wolfgang Graßhof und sein Team tun das, indem sie technologische Innovationen nutzen – Methodenkenntnisse anwenden – und die Innovationen in Zusammenarbeit mit den Kunden vorantreiben.



WOGRA bietet das Expertenwissen aus mehr als 100 Softwareprojekten. Mit seiner Lösungskompetenz schafft der Softwaredienstleister Lösungen, die seinen Kunden neue Einnahmequellen eröffnet, Kundenbeziehungen verbessert oder das Wissen aus dem Geschäftsalltag in neue Geschäftsideen und -modelle wandelt.

WOGRA Consulting GmbH

Melanie Dirksen

M. Science (Informatik)

Solution Manager



WOGRA Consulting GmbH

Apothekergäßchen 6

86150 Augsburg



Telefon Nr.: (08 21) 899 492 - 0

Fax Nr.: (08 21) 899 492 - 20

E-Mail: melanie.dirksen(at)wogra.com

Internet: www.wogra.com

WOGRA Consulting GmbH

Melanie Dirksen

08 21 / 899 492 - 0



Kommentare zur Pressemitteilung